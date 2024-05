Video Când ar putea fi externat Florin Piersic. Medicii spun ca actorul ar putea trăi fără stimulatorul cardiac o perioadă: "Veştile sunt bune"

Florin Piersic ar putea fi externat, în curând. Medicii de la spitalul Foişor din Capitală, acolo unde este internat de aproape două săptămâni, spun că are o stare generală bună. Chiar şi aşa, actorul mai are de trecut prin două mari operaţii. Una de înlocuire a protezei provizorii de la genunchi cu una permanenta dar şi o nouă intervenţie la inimă. Cardiologii care l-au operat la Cluj spun că Florin Piersic are nevoie de un nou stimulator cardiac.