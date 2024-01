EXCLUSIV. "Nu eram conştientă dacă a trecut peste el sau e sub maşină". Filmul incidentului şocant din Slatina, povestit de iubita şoferului BMW-ului

Vezi și

Femeia de la care ar fi plecat întreg scandalul este de fapt iubita actuală a şoferului şi fosta prietenă a victimei. Femeia avea un ordin de protecţie valabil pe trei luni în ceea ce-l priveşte pe fostul iubit şi spune că a primit constant ameninţări de la acesta. În exclusivitate pentru Observator, femeia a povestit incidentul şocant.

"Ieri (n.red. 30 decembrie 2023) am plecat împreună cu iubitul meu să facem cumpărături, am fost urmăriţi de la Găneasa de nişte băieţi puşi de victimă, presupusa victimă. Ne-a ieşit în faţă vărul victimei, cel cu duba, a mers foarte încet, nu-l puteam depăşi. L-am depăşit şi după 10 metri a apărut victima punând maşina în aşa fel încât să nu putem trece pe a doua bandă. În acel moment s-a dat jos şi a început să ameninţe, noi am mai fost ameninţaţi şi înainte, eu am şi un ordin de protecţie împotriva lui. Atunci, prietenul meu s-a pierdut şi n-a mai ştiut ce să facă. Şi atunci a dat cu maşina peste el. Ne-am panicat. La un moment dat am vrut să mă dau jos din maşină pentru că nu eram conştientă dacă a trecut peste el sau e sub maşină", a declarat iubita șoferului din BMW.

Totul a degenerat însă rapid şi s-a ajuns la scenele teribile în care fostul iubit a fost călcat cu maşina de actualul prieten al femeii. Şoferul BMW-ului, în vârstă de 32 de ani, a fost reţinut iniţial pentru 24 de ore, sub acuzaţia de tentativă de omor. Mandatul a fost prelungit pentru 30 de zile. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă între 10 şi 20 de ani de închisoare.

