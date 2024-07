Profesorul de la Colegiul "Sfântul Sava", reţinut ieri pentru viol şi agresiune sexuală faţă de doi dintre elevii săi , a fost eliberat şi va fi anchetat sub control judiciar. A declarat, în exclusivitate pentru Observator, că nu-şi explică acuzaţiile. Inspectoratul Şcolar şi liceul la care lucrează refuză să facă orice comentariu legat de acest caz. Părinţii veniţi să-şi înscrie copiii la liceu, însă, sunt şocaţi de acuzaţii. Cer teste psihologice mai riguroase pentru profesori.

Profesorul de 51 de ani a negat totul în faţa anchetatorilor. Eliberat şi pus sub control judiciar, se arată şocat de acuzaţii. "Nu-mi explic. Nu-mi explic. Eu sunt pus sub control judiciar, nu aş vrea să încalc niciun fel de... Sunt convins de faptul că, spre binele meu, este ok să vorbesc în faţa instanţei", a declarat Sorin Spineanu Dobrotă, profesorul acuzat de viol.

Profesor de la "Sfântul Sava", acuzat de doi foşti elevi de viol

Doi foşti elevi ai liceului "Sfântul Sava" l-au reclamat pe profesorul de economie pentru fapte petrecute în 2021. Prima victimă, potrivit procurorilor, avea 17 ani când a fost violată de profesor într-un apartament din Sectorul 3. Al doilea elev a fost agresat sexual la 16 ani în acelaşi loc, câteva luni mai târziu. Profesorul şi-a folosit autoritatea pentru a-i constrânge pe băieţi şi le-ar fi oferit cadouri, spun anchetatorii.

Vezi și

Ambii adolescenţi au tăcut, pe moment. Ar fi spus la audieri că s-au temut că vor avea probleme la şcoală. Aşa că au aşteptat absolvirea până să depună plângere. Prima reclamaţie a venit în 2022. A doua, anul acesta.

"Din păcate, când vorbim despre traume majore, felul în care oamenii reacţionează la nivel psihologic este total diferit. Unii pot să spună imediat, alţii peste 10 zile, alţii peste 10 ani, alţii niciodată. Slavă Domnului că au spus la un moment dat", susţine Gabriela Maalouf, psiholog.

Reacţia părinţilor elevilor de la Colegiul "Sfântul Sava"

Nici Inspectoratul Şcolar Bucureşti, nici Colegiul "Sfântul Sava" nu au vrut să comenteze cazul. Ministerul Educaţiei s-a mulţumit să comunice că, potrivit legii, profesorul nu va mai lucra direct cu elevii pe durata cercetării penale.

Între timp, vestea a ajuns la părinţii care îşi înscriu acum copiii la colegiu. "Mă îngrijorează, cu siguranţă. Cred că educaţia copilului şi prevenţia sunt foarte importante. Copilul trebuie pus la curent să ştie de cine să se ferească", spune unul dintre părinţi.

Cine este profesorul acuzat de viol

Profesorul acuzat de viol are o carieră de 28 de ani în învăţământ. Predă economie la Colegiul "Sfântul Sava" şi este şef de serviciu la Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, instituţia care stabileşte subiectele la Bacalaureat. A fost şi membru al Asociaţiei Române de Sociologie.

Profesorul a publicat mai multe cărţi de sociologie, inclusiv una despre percepţiile asupra homosexualităţii de-a lungul istoriei. Într-un pasaj aminteşte că, în Antichitate, relaţiile dintre băieţi şi adulţi aveau un rol pedagogic: "Pentru băieți, relația se stabilea în mod necesar cu un adult, iar actul sexual avea o funcție pedagogică".

Elevii l-au deschis drept o persoană a cărui familiaritate mergea uneori prea departe. Ar fi făcut şi meditaţii cu elevii din liceu, deşi acest lucru este interzis. "Mi s-a părut o fire deschisă, dar nu exagerat. A fost prietenos", povesteşte o elevă.

Măsurile luate pe perioada anchetei

Pentru anchetatori urmează acum sarcina dificilă de a proba acuzaţiile, dat fiind că au trecut trei ani de la presupusele fapte. "Există posibilitatea administrării unor probe indirecte. Pot fi semne particulare ale celui bănuit că a comis agresiunea sexuală şi dacă victimele descriu, eu ştiu, aceste semne particulare, pot fi cicatrici sau tatuaje sau cine ştie ce alte elemente care nu puteau fi observate decât în anume situaţii, adică în caz de nuditate", a declarat Dan Antonescu, specialist criminolog.

Profesorul acuzat de viol nu are voie să părăsească ţara ori să ia legătura cu victimele, pe durata controlului judiciar. Liceul a decis să nu-i mai permită să predea pe perioada cercetărilor, iar Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație a dispus suspendarea pentru 60 de zile.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Cu ce preferaţi să plecaţi în vacanţă? Cu maşina personală Cu avionul Cu trenul

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰