Ora prânzului a fost cea mai aşteptată astăzi de peste 150 de mii de elevi şi părinţii lor care au stat cu sufletul la gură până când listele s-au afişat online. 98,5% dintre absolvenţii de clasa a opta au reuşit să intre la un liceu. Mai bine de jumatate dintre ei chiar la prima instituţie de învăţământ aleasă.

"Mă aşteptam să intru acolo unde îmi doream dar în momentul în care am completat opţiunile tot am fost relativ paranoică şi am simţit nevoia să pun mai multe opţiuni decât trebuia", ne spune o absolventă.

A trecut o lună de când copiii au susţinut Evaluarea Naţională până azi, când au văzut repartizarea computerizată. Emoţiile însă au trecut când au văzut că Mediile de admitere au fost mai mici decât anul trecut.

Dacă la Liceul Sfântul Sava din Bucureşti anul trecut ultima medie de admitere a fost 9.95, anul acesta media a scăzut la 9.90. La "Colegiul Gh. Lazăr" la fel, de la 9.90 la 9.85. Dacă ne uităm mai jos în clasament însă, diferenţele depăşesc şi 20 de sutimi. Astfel, topul specializarilor arată aşa:

1 Colegiul Naţional „Sfântul Sava” Matematică-Informatică (bilingv: Limba engleză)-9,90

2 Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Matematică-Informatică -9,85

3 Colegiul Național „Spiru Haret” Matematică-Informatică (bilingv: Limba engleză)- 9,80

4 Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Ştiinţe ale Naturii- 9,80

5 Colegiul Naţional „Sfântul Sava” Ştiinţe ale Naturii- 9,72

6 Colegiul Național „Spiru Haret” Matematică-Informatică -9,72

7 Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Matematică-Informatică (bilingv: Limba germană)- 9,70

8 Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova Ştiinţe ale Naturii -9,67

9 Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga” Timișoara Matematică-Informatică 9,67

10 Colegiul Național „Spiru Haret” Ştiinţe ale Naturii 9,67.

"Comarativ cu anul trecut, media de admitere în liceul nostru a scăzut. Este de 9.62 la specializarea mate-info intensiv-info faţă de 9.70 anul trecut, aceasta medie de amditere corespunde la 208 locuri. Avem 4 copii cu 10 pe linie", precizează Claudia Anghel, directoarea Colegiului Tudor Vianu din Bucureşti.

Aproape 2.000 de elevi, nerepartizaţi

Peste 1.600 de elevi nu au intrat însă la niciun liceu. Printre ei, acest copil cu media 8.92. Va continua, cel mai probabil, studiile tot în sistem privat. Nu însă şi ceilalţi colegi ai lui, cu medii de la 1,47 şi până la 8.35.

"Uneori nu sunt suficiente opţiuni de o anumită specializare. Dacă sunt mult mai mulţi elevi care vor la ştiinţele naturii decât clase şi număr de elevi în oraşul respectiv, atunci faptul că acel elev nu complează şi mate-info sau ştiinţe sociale şi filologie îl duce pe acesta în situaţia în care nu este repartizat în prima etapă", ne explică Daniela Vişoianu, expert în educaţie. Mai au o şansă în a doua etapă de admitere, pe locurile rămase libere. În Bucureşti, ultima medie de admitere la un liceu a fost 1,75.

