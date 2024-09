Dornici de aventură şi relaxare, mureşenii s-au strâns în localitatea Mătrici pentru a lua parte la o ediţie specială a "Transylvania Hot Air Balloon". 18 baloane cu aer cald au fost atent pregătite pentru ca cei mai curajoşi participanţi să aibă parte de o experienţă ca în Cappadocia.

Experienţă unică la înălţime

"Este un vis de-al meu pe care mi l-am dorit de mult timp, sa zbor cu balonul cu aer cald. Am hotarat cu fata mea sa incercam si aceasta experienta. Ceva unicat, dar merita", spun mamă şi fiică.

Organizatorii au oferit două opţiuni. Zborul ancorat, în care balonul se ridică la o înălţime fixă, fără a părăsi zona de decolare şi zborul liber, care se desfăşoară pe o distanţă stabilită. Preţul pentru cea din urmă a fost de 800 de lei.

"Îmi doresc asta de foarte mult timp, am mai nimerit asta în zona acum 11, 12 ani şi nu am reuşit să iau un zbor dar acum am urmărit evenimentul şi am venit", spune o doamnă.

S-a plutit însă şi cu parapanta.

"Oamenii încep să fie curioşi să încerce zborul. Cererea la zbor este mai mare anual", a declarat Lorinc Miklos.

Cine vrea să încerce o astfel de experienţă o mai poate face şi mâine.

