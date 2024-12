Facturile de la zborurile Nordis, publicate de Marcel Ciolacu, nu ar fi fost emise în 2022. BoardingPass: "Un lucru nu pare la locul lui"

Facturile prezentate în spaţiul public de premierul Marcel Ciolacu în seara de Crăciun prin care a dorit să demonstreze că a achitat din surse proprii călătoriile cu avioanele Nordis conţin date care arată că este puţin probabil ca aceste facturi să fi fost emise în anul 2022, an în care au avut loc zborurile cu avionul privat, potrivit BoardingPass, site specializat în ştiri din aviaţie.

Facturile sunt emise de Nordis Travel SRL, însă numărul facturilor şi data acestora au fost ascunse, iar datele zborurilor pentru care au fost emise aceste facturi lipsesc/sunt ascunse.

Potrivit BoardingPass, preţul de circa 1.500EUR este mic pentru un loc pe un zbor neregulat (charter) operat cu privat care a costat zeci de mii de euro, însă nu e exclus ca acesta să fi platit doar o cotă mică din totalul zborului.

Nereguli observate pe facturile premierului

”Un lucru care nu pare la locul lui, observat de un utilizator Reddit, e cel legat de asigurarea vânzătorului, Nordis Travel SRL. Pe facturi e precizat numărul asigurării (3907/2023), iar valabilitatea acesteia este până la 30 noiembrie 2024. Astfel, e puţin probabil ca aceste facturi să fi fost emise în anul 2022, an în care au avut loc zborurile cu avionul privat. (...) Poliţele de asigurare se emit pe un an de zile, aşadar poliţa valabilă până la 30 noiembrie 2024 a fost emisă cu un an mai devreme, nu în 2022 când au avut loc zborurile private ale prim-ministrului”, arată BoardingPass.

Cea mai mare parte a datelor de pe facturile prezentate, în seara de Crăciun, de către premierul Marcel Ciolacu nu sunt vizibile sau au fost şterse.

Premierul Marcel Ciolacu a prezentat, miercuri seară, trei facturi susţinând că reprezintă plata zborurilor efectuate cu avioane private închiriate de Nordis. El afirmă că este o cheltuială făcută din bani proprii, nu din bani publici.

”Intenţionat se face o confuzie între o agenţie de turism şi o companie”, susţine Ciolacu, afirmând că, la momentul respectiv, cele două aveau aceeaşi denumire.

