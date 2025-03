O bunică din Satu Mare s-a trezit cu o factură de 17.000 de lei la curent. Nici ea, nici furnizorul nu au mai citit indexul de 2 ani

O bunică din Satu Mare era cât pe ce să cadă din picioare când şi-a citit ultima factură la energie electrică. Are de plată nu mai puţin de 17.000 de lei, de 14 ori pensia ei. Cu această pensie minimă, femeia duce zilnic o luptă pentru supravieţuire, din cauza problemelor grave de sănătate. Nici ea, nici furnizorul de energie, nu au mai citit indexul de consum în ultimii doi ani. Aşa că factura a venit după o lungă recalculare. Contorul a fost totuşi trimis la verificări, să nu fie cumva şi vreo greşeală la mijloc.

"Mama de 72 de ani are aparat de oxigen, primește 12 milioane pensie, cum să plătești 170 de milioane? Au zis că n-avem ce să facem. În trei rate trebuie să plătim toată factura primită", spune fiul femeii.

Este factura de infarct pe care o bătrână din judeţul Satu Mare a primit-o, peste noapte, la curent. De atunci, fiul ei caută răspunsuri. Suma este uriaşă, greu de conceput pentru cei un milion de români care trăiesc din pensia minimă. Şi imposibil de acoperit din veniturile familiei, aşa că bărbatul a început drumurile la compania furnizoare. "Nici dacă am vilă, mai mult de 10 kw pe zi în 30 de zile. 300 dacă faci ori 1.30 de bani tot 390 lei, deci nu știu cum au făcut ei calculele astea".

Cu atât mai mult cu cât, timp de doi ani, mama lui a plătit toate facturile. Şi totuşi, femeia a rămas restantă, dar nu din vina ei. De doi ani de zile, contorul ei de consum n-a mai fost citit. Asta deşi pe factură scrie clar că, odată la trei luni, această sarcină îi revine furnizorului de energie. Acum, contorul cu pricina a fost luat şi dus la Cluj, la Metrologie, pentru verificări. Dacă se dovedeşte că aparatul nu este defect, bătrâna îşi va putea plăti datoria eşalonat.

„Face o rată nu pe trei luni, face pe opt luni sau 20 să rezolvăm treaba să nu rămânem fără curent. Am întrebat, dar de ce n-au trimis pe cineva să citească contorul? Ei au zis că n-avem ce face, așa am primit și noi ordin”, spune fiul femeii.

Nu este un caz singular

Nu vorbim însă de un caz singular. În aceeași localitate, o altă femeie de 60 de ani a fost nevoită să se împrumute din vecini ca să nu rămână pe întuneric. Are de plătit o factură de 9.000 de lei, cu mult peste ajutorul social încasat lunar. „Suntem singuri, a murit soțul, n-avem de unde să plătim atâta că am copilul mic. Am un televizor și un frigider, atât am”, a declarat Suzana Lakatos.

Povara unor facturi prea mari constituie și principala temă a reclamațiilor primite de Protecția Consumatorului. „În primul rând trebuie să se adreseze operatorului economic și să facă un constat amiabil cu ei. Dacă nu reușește, ni se adresează nouă, vine împreună cu documentele, depune o cerere la noi și noi ne vom ocupa de contactarea operatorului economic, vom verifica toate aspectele pe care consumatorul ni le furnizeaz”, a declarat Dacian Măniloiu, șef OPC Maramureș. Sute de astfel de plângeri ajung pe masa comisarilor. Doar jumătate dintre ele ajung să fie și soluționate.

