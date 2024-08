Familie spulberată de o depăşire riscantă, în Bihor. Un tată şi-a văzut soţia însărcinată şi fiica de 3 ani pierind în faţa lui

Maşina în care se aflau cele două fetiţe şi mama lor a ieşit din decor şi s-a rostogolit pe un câmp, după un impact extrem de violent. "S-a stabilit faptul că, conductorul unui autoturism care circula din direcţia Petid către direcţia Salonta, pătrunde pe sensul opus unde intră în coliziune cu un alt autoturism care circula din sensul opus", a precizat Sorin Indrieș, IPJ Bihor.

Tragedie pe şosea: 3 morţi în Bihor

Atât mama cât şi cele două fetiţe de 3 ani, respectiv 5 ani, au fost aruncate din maşină. Tatăl copilelor, care se afla la volan, a ieșit pe picioarele lui, şi a sunat imediat la 112 când a văzut dezastrul din jurul lui.

"Am fost la spălătorie să spălăm maşina şi, când am venit înapoi, aici venea ăla pe contrasens şi am tras dreapta. Venea pur şi simplu spre mine. Am crezut că dacă trag dreapta, el trage şi el dreapta", povesteşte soţul femeii însărcinate.

La faţa locului au ajuns de urgenţă mai multe echipaje de salvare. Atât femeia însărcinată, fetiţa de 3 ani, dar şi celălalt şofer au fost găsiţi în stop cardiorespirator. Doar o minune a făcut ca tatăl şi cealaltă fetiţă a lui să scape cu viaţă.

"Echipajele medicale şi paramedicale au efectuat manevre de resuscitare. Este vorba despre un bărbat, o femeie şi o fetiţă, şi au acordat îngrijirile medicale care i se impuneau celui de-al doilea copil implicat în accident, care se afla în stare de inconştienţă. Din nefericire, cele trei victime aflate în stop cardiorespirator, nu au mai putut fi salvate", a declarat Camelia Roșca, ISU Crișana.

Medicii au solicitat şi sprijinul unui elicopter SMURD. "Fetiţa aflată în stare de inconştienţă a fost preluată de elicopterul SMURD şi transportată la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Clinic Judeţean Bihor", adaugă Camelia Roșca, ISU Crișana.

Şoferul supravieţuitor a fost testat cu aparatul etilotest iar rezultatele au fost negative. Bărbatul se pregătea să plece cu familia la munca, în Scoţia.

