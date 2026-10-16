Planul Roşu de Intervenţie a fost activat în această dimineaţă la Craiova, după ce un şofer de 20 de ani a intrat pe contrasens şi s-a izbit cu putere de un autobuz plin cu oameni. În urma impactului puternic, tânărul a murit, iar 9 pasageri din autobuz a fost răniţi şi au avut nevoie de îngrijri medicale.

Accidentul a avut loc în această dimineaţă, în jurul orei 8 şi 45 de minute, pe o stradă din Craiova. Primele informaţii arată că şoferul autoturismului ar fi intrat în depăşire fără să se asigure şi a intrat cu viteză în autobuz. Impactul a fost devastator. Maşina a fost grav avariată, iar şoferul de 20 de ani a murit la scurt timp.

Localnicii spun că în zonă au mai avut loc accidente provocate din cauza vitezei

În momentul impactului, autobuzul era plin de călători. Imediat a fost activat planul roşu de intervenţie. "Se panicaseră toţi. O grămadă de lume din autobuz", spune un martor. "Şase persoane, pasagere în autobuz, au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportate la spital, conştiente şi cooperante", a declarat Andreea Mateescu, purtător de cuvânt IPJ Dolj. Victimele au vârste cuprinse între 29 şi 70 de ani. Ulterior, au ajuns şi alte persoane la spital.

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"Două au venit cu mijloace proprii şi o pacientă a fost adusă cu ambulanţa, după ce iniţial ajunsese la locul de muncă. Şoferul autoutilitarei a ajuns la spital însoţit de un echipaj de poliţie", a declarat Cristiana Geormăneanu, purtător de cuvânt UPU Craiova. Şoferul autobuzului, în vârstă de 47 de ani, a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. Martorii spun că tânărul din maşină avea viteză foarte mare şi că impactul nu a putut fi evitat.

"A spus o fată că a depăşit-o pe ea cu viteză enormă şi autobuzul venea de la Breasla, a intrat în el. Am auzit bubuitura din curte şi când am ieşit am văzut maşina", spune un bărbat. Localnicii spun că în zonă au mai avut loc accidente provocate din cauza vitezei. Poliţia a deschis dosar penal şi va stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia.