Ora 7.00 dimineaţa. Pe Autostrada A3, sensul către Ploieşti, se declanşează haosul. Şoseaua umedă şi o frână în dreptul unei îmbinări a podului din zonă face ca 12 maşini să devină imposibil de controlat. Rând pe rând, se ciocnesc una de alta asemenea unor piese dintr-un joc de domino. Unii şoferi spun că asfaltul era acoperit de polei.

"Nu a fost polei pe jos dar din cauza podului se face condens pe el dat fiind faptul ca e şi curbă, am derapat, n-am putut controla maşinile şi ne-am izbit unii de alţii. Impact destul de puternic maşina e îndoită", ne spune o persoană implicată în accident.

Şoferii au povestit cum s-a produs dezastrul de pe şosea

Impactul a fost atât de puternic încât părţi din autoturism au fost aruncate la sute de metri distanţă. Numărul maşinilor lovite ar fi fost şi mai mare, spun cei care au scăpat cu autoturismele întregi.

"Am văzut din depărtare 2 maşini ieşind fum din ele, am dat pe avarii am tras pe dreapta. În acest moment au început să sosească una într-alta. Efectiv nu încetineau niciuna. Am ieşit din maşină şi am început să fac cu mâinile cât de tare puteam să semnalizez să se oprească. A fost tragic, a fost şocul vieţii mele", povesteşte o şoferiţă.

Doi bărbaţi, de 44 şi 46 de ani, au ajuns la spital cu traumatisme la cap şi în zona toracică. Potrivit unor surse, de vină pentru carambol au fost şoferii care nu au păstrat distanța dintre mașini.

"S-a întâmplat efectul de turmă. În mod special pe autostradă la vizibilitate aderentă redusă tentaţia şoferilor e să se ia unul dupa altul. Şoferii nu au acea educaţie de conducere defensivă. Autorităţile noastre se opun acestei forme de pregătire şi vedem ce se întâmplă pe stradă. Acest fenomen se întâmplă de obicei pe ceaţă, pe ploaie şi un amestec de maşini unele cu anvelope de iarnă, unele cu anvelope de vară", explică Titi Aur.

Traficul în zonă a fost blocat complet mai bine de 3 ore.

