Tragedia a avut loc vineri, aproape de prânz, într-o casă din Medgidia, care funcţiona, ilegal, pe post de creşă. Fetiţa de un an şi 10 luni era sub supravegherea unei femei care avea grijă de mai mulţi copii, cât timp părinţii erau la muncă. În joacă, cei mici au început să fugă prin casă. Atunci s-a întâmplat nenorocirea.

În momentul în care şi-a dat seama că lipseşte, femeia a căutat-o pe copilă si a gasit-o prinsă sub canapeaua extensibilă. A scos-o de acolo şi a ieşit cu ea în stradă, de unde medicii de pe ambulanţă au preluat-o şi au început manevrele de resuscitare.

Şi-au dat copilul la o creşă clandestină şi l-au luat acasă fără suflare

Vezi și

Fără succes, însă. Când a ajuns la spital, copila se afla în stop cardio-respirator. Vecinii au aflat şocaţi de tragedie şi spun că habar nu aveau că în acea casă funcţiona, de fapt, o grădiniţă. Femeia afişase chiar şi un program pentru creşa clandestină.

"Nu am auzit de creşă în zona asta. Acum auzim pentru prima dată că e creşă aici. Probabil că era cineva care avea grijă de copii sub formă de bonă. Asta e cu totul altceva. Dacă ar fi fost creşe sufciente, nu s-ar fi ajuns in situaţia asta. Sub nicio formă", spune o femeie care locuiește în zonă.

În oraş creşele lipsesc cu desăvârşire, astfel că, în disperare de cauză, părinţii caută soluţii îndoielnice. În momentul de față, în Medgidia, nu există nicio creșă care să funcționeze în mod legal. Se lucrează la construirea uneia însa promisiunile sunt că va fi gata îm primăvară.

Pentru că nu au cu cine să-şi lase copiii, părinţii şi-au asumat riscul de a-i duce într-o instituţie ce funcţiona fără autorizaţie. 800 de lei pe lună ar fi primit aşa-zisa bonă să aibă grijă de micuţi. Mult sub preţul unei creşe private. În funcţie de oraş, taxele pot ajunge şi la 20 de mii de lei pe an.

În cazul tragediei de la Medgidia, poliţia a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, deşi copiii erau ilegal în grija femeii. Bona va fi însă anchetată şi pentru creşa care funcţiona în mod ilegal.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Amenzi până la 50.000 de lei pentru postări politice pe rețelele sociale. Sunteţi de acord cu această măsură? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰