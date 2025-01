Sunt anchete în Medgidia, după ce o fetiţă de un an şi zece luni a murit într-o creşă ilegală. Şi-a prins capul într-o canapea extensibilă, în casa unei femei care avea grijă de 10 copii. 800 de lei pe lună i-ar fi plătit părinţii aşa-zisei bone. Cazul readuce în discuţie o problemă mai veche. Lipsa creşelor de stat, costurile prea mari de la privat și lipsa unor legi aplicabile, care să îi ajute cu adevărat pe părinţi.

Femeia de 36 de ani avea grijă de mai mulţi copii.

Pe lângă cei trei minori ai săi, avea în grijă alţi şapte micuţi. Autorităţile susţin că nu există forme legale pentru activitatea pe care o desfăşura, deşi pe clădire este scris chiar şi un program.

Filmul tragediei

Ieri, copila de 1 an şi 10 luni a căutat jucării sub pat. În momentul în care şi-a dat seama că lipseşte, femeia a căutat-o şi a găsit-o prinsă sub canapeaua extensibilă. A scos-o şi a ieşit cu ea în stradă, de unde medicii de pe ambulanţă au preluat-o şi au început manevrele de resuscitare.

Au făcut lucrul acesta pe drum, dar şi la spital, însă cadrele maedicale nu au mai putut face nimic pentru a o salva. Părinţii copilei susţin că au recurs la această soluţie de compromis, tocmai pentru a putea să se întoarcă la serviciu. De altfel, reprezentanţii primăriei susţin că, în momentul de faţă, nu există o creşă autorizată în Medgidia şi că se lucrează la construirea uneia de 80 de locuri.

Durerea familiei, dar şi a celor apropiaţi este de nedescris.

Oamenii sunt în stare de şoc şi transmit neîncetat zeci de mesaje de condoleanţe. "Ai plecat mult prea devreme, îngeraș mic, aveai un viitor în față!!! Drum lin, puiule și să îi veghezi de sus pe ai tăi părinți și a ta surioară!! I-ai lăsat cu un gol imens!! Multă putere familiei și Dumnezeu să ii întărească" / "Îngerii să-i vegheze drumul lin catre Dumnezeu! Sincere condoleanțe și multă putere în aceste momente dureroase!" / "Îmi pare atât de rău! Nimeni nu merită să treacă prin această durere! Condoleanțe și multă, multă putere pentru a trece peste acest mare necaz! Drum lin către îngeri , suflețel nevinovat!" / "Ne-ai rupt sufletele in doua Anastasia!! Sa ai drum lin spre cer si sa veghezi pasii parintilor si ai surioarei tale! Vei fi cea mai stralucitoare stea de pe cer! Sincere condoleante familiei, trebuie sa aveti multa putere pentru aceste momente !! imi pare atat de rau, atat de rau" / "Condoleanțe, nu îmi vine sa cred sunt șocată,îmi pare extrem de rău,îmi pare rău că nu pot fi alături de voi în aceste momente groaznice,putere întregii familii nu mai am cuvinte....".

Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili cum s-a produs nenorocirea.

