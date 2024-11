Medicii spun că persoanele care au ajuns la spital nu sunt într-o stare la fel de gravă. Una dintre ele are răni mai uşoare, iar cealată este mai grav şi va mai rămâne internată pentru o perioadă, dar nu i-ar fi pusă viaţa în pericol.

Vorbim însă despre alte trei persoane care se aflau în celălalt autoturism, condus de o tânără de 21 de ani. Aceasta a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Filmul tragediei cu doi tineri carbonizaţi, în Panciu

Accidentul a fost produs de un tânăr de 21 de ani. În aceeaşi maşină, cu el se afla şi o tânără de 17 ani. Din cauza impactului extrem de puternic, după ce tânărul a pierdut controlul volanului şi a intrat pe contrasens, cel mai probabil din cauza vitezei, maşina sa a luat foc, iar cele două persoane - el şi fata de 17 ani - au murit carbonizate în respectivul autoturism.

În acest caz a fost deschis un dosar penal.

"La data de 16 noiembrie a.c., la ora 23:17, polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean Vrancea au fost sesizați prin SNUAU 112 despre un eveniment rutier, pe DN 2L, în Cartier Crucea de Sus din orașul Panciu. Din primele cercetări, s-a stabilit că un tânăr de 21 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe direcția Străoane-Panciu, pe fondul vitezei excesive, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a intrat in derapaj și a pătruns pe sensul opus de mers unde a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de o tânăra, de 21 de ani, din Panciu. În urma impactului, autoturismul condus de tânăr a luat foc, rezultând decesul șoferului și a pasagerei, de 17 ani, ambele victime fiind găsite carbonizate in autoturism. În celălalt autoturism au fost identificate trei victime, două dintre acestea fiind rănite ușor, iar cea de a treia fiind rănită grav. Victimele au au fost preluate de echipaje SAJ Vrancea și transportate la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate. Tânăra șoferiță de 21 de ani a fost testată cu aparatele din dotare, rezultatele fiind negative", a transmis IPJ Vrancea.

Poliţiştii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal întocmit pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

