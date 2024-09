Antena a reușit una dintre cele mai importante achiziții din istoria televiziunii din România. Aici vei vedea, în exclusivitate, cele mai urmărite programe din lume – meciurile de fotbal de la Campionatul Mondial din 2026 şi 2030. World Cup înseamnă Puterea Fotbalului, emoţii inegalabile. Meciuri care definesc o epocă şi generaţii întregi. Florin Răducioiu, membru al generației de aur și unul dintre eroii de la mondialul american din 1994, prezent în platoul Observator, a declarat că are mare încredere în pontențialul naționalei noastre.

Drumul spre World Cup începe chiar vineri, la Antena 1, cu partida Kosovo - România.

Florin Răducioiu, fost internațional: Avem șanse, pentru că așteptările sunt din ce în ce mai mari, având în vedere calificarea extrordinară pe care au obținut-o băieții la Campionatul European în Germania. Avem mari așteptări de la echipa națională, sunt convins că Mircea Lucescu va găsi soluțiile cele ai bune pentru a duce la bun sfârșit această campanie.

Florin Răducioiu, despre naționala României

Vezi și

Este un parcurs destul de dificil, dar eu cred că echipa este mult mai matură și mult mai conștientă de valoarea pe care o au. Avem un antrenor nou, de mare experiență, toată lumea îl știe pe nea Mircea. Sunt foarte iubiți! După această performanță pe care au obținut-o, faptul că au ajuns în optimile de finală.

Eu sunt foarte optimist. Mai este un an si jumătate până la acest campionat mondial. Spiritul de echipă este deja bine format. Nea Mircea va aduce un plus. Am văzut niște declarații foarte frumoase, mai ales cea a lui Mihăilă în care a spus "Vom da totul pentru nea Mircea". Este o formă extraordinară de respect pe care o au băieții pentru acest antrenor fenomenal.

La ultimul Campionat Mondial, 5 miliarde de oameni au văzut cel puțin un minut.

Florin Răducioiu, fost internațional: Este supremul examen al acestui sport, faptul că după patru ani se desfășoară acest campionat mondial. Este practic visul fiecărui jucător, mă refer mai ales la băieții noștri, visul care nu ți se îndeplinește foarte ușor pentru că poți să ai o carieră de 14-16 ani și să nu joci un campionat mondial. Eu am avut norocul să joc două mondiale, știu ce înseamnă. În SUA avem o mare comunitate de români.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ...

Întrebarea zilei Aveţi activate mesajele RO-Alert pe telefon? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰