Artistul se afla internat la spitalul Universitar acolo unde era în comă. Pe 11 noiembrie ar fi suferit un accident vascular masiv, de atunci starea lui s-a înrăutăţit, azi a fost confirmat şi decesul. A fost anunţat de către dirijorul Ionel Tudor pe pagina de Facebok, iar vestea tragică a fost confirmată şi de către Horia Moculescu, un prieten de al lui Gabriel Cotabiţă. Acum 9 ani, în 2015 artistul a mai suferit un infarct asta în timp ce se afla în sala de fitness în acest an starea lui de sănătate nu a fost una prea bună.

Reacţiile apropiaţilor

"Am aflat lucrul acesta azi de dimineaţă şi ce aş putea să spun e că împreună cu Cotabiţă am lucrat foarte bine, am avut foarte multe şlagăre începând din anul 1986. L-am ascultat, i-am încredinţat piesele mele, am fîcut şlagăre multe, dar în afara de taote aceste lucruri, din punct de vedere muzical, am fost şi foarte buni prieteni, eram de aceeaşi vârstă. Nici nu îmi vine să cred că lucrurile acestea s-au întâmplat. Un cu care am râs permanent, un om foarte inteligent, timbu vocal foarte personal, foarte talentat, am avut forate multe participări la festivaluri. Împreună am scos primul CD din România. Omul Cotabiţă era un om generos, prietenos, foarte haios. În ultima perioadă a avut foarte multe probleme de sănătate. A avut un accident vascular masiv pe partea stângă, şi era intubat şi n-a mai rezistat, mai ales că el acum 2 ani la 67 de ani a avut acea profundă comă din carea a ieşit şi era un om care spunea că este iubit de Dumnezeu, după coma de 3-4 luni. L-am sunat de ziua lui, nu mi-a răspuns, dar am vorbit cu prietenii noştri, ei erau mult mai apropiaţi de soţia lui şi aşa primeam şi eu informaţiile, dar în ultimul timp nu a mai răspuns la telefon", ne-a transmis prin exclusivitate prin apel telefonic dirijorul Ionel Tudor.

"Este unul din momentele care-mi vor rămâne bine întipărite în minte pe viaţă. Îţi mulţumesc. Ce trăiri, ce emoţii şi lacrimi de fericire!! Dumnezeu să te odihnească în pace, Gabriel Cotabiţă", a transmis Cezar Ouatu.

"Nu ştiu ce zi este astăzi, însă deja e foarte greu de dus. După Marius Baţu, aflu acum că a murit şi Gabriel Cotabiţă. Incredibil! Toată copilăria mea i-am cântat piesele. Toată copilăria mea am încercat să îl imit. Toată copilăria mea... Drum lin, Maestre", a scris şi Alin Dincă, solistul trupei Trooper.

