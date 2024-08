I-a dat foc sub ochii copilului lor, apoi a spus că totul a fost un accident. Răsturnare de situație în cazul morții femeii din Vaslui. Florentina a ars ca o torță

A îndurat cu stocism, mai ales că devenise și mama unui băiețel. Nu a crezut nicio clipă că omul iubit avea să îi devină călău.

A ars ca o torță

Duminică, Florentina și Mitică se aflau în casă, împreună cu fiul lor, din Simila. Din motive încă neștiute, bărbatul a stropit-o cu benzină și i-a dat foc chiar în fața băiatului lor de 10 ani. A blocat ușa ca să fie sigur că femeia de 29 de ani nu are scăpare. Disperat și șocat că și vede mama arzând ca o torță, copilul a căutat salvarea pe geam. Vecinii au fost cei care au sărit să stingă focul. În fața polițiștilor, Mitică a susținut că totul a fost un accident și că femeia a luat foc de la o drujbă aprinsă. În tot acest timp, temându-se pentru viața sa, copilul nu a spus nimic. Florentina a murit la spital, după ce a suferit arsuri grave pe 80% din suprafața corpului.

La patru zile, însă, adevărul a ieșit la iveală, iar bărbatul de 34 de ani a fost arestat pentru omor calificat.

„Sora noastră era bătută mai mereu, iar acum când am aflat despre tragedie ne-am interesat la vecini despre ce s-a întâmplat. Și așa am aflat că sora noastră a fost incendiată intenționat. Băiatul a fost de față în momentul în care criminalul își punea benzină în drujbă, probabil; se certa cu sora noastră și a stropit-o cu benzină și i-a dat foc. El s-a pus în ușă, ca ea să nu iasă afară. Băiatul a sărit pe geam, din câte am înțeles de la vecini. Vecinii spun că ar fi vrut să îi dea și copilului foc, în acel moment de furie.

Vă dați seama că până s-au hotărât cei de la Poliție să îl aresteze, criminalul a stat cu copilul sub același acoperiș? L-a învățat să spună că el nu știe nimic, că se juca în drum, dar nu a fost așa. Am înțeles mai târziu că a spus tot la polițiști și, cu întârziere, s-a luat măsura ca acest copil să fie dus la Protecția Copilului, unde să fie consiliat de psihologi. Acum că tatăl lui este arestat, o să mergem să îl luăm, și o să-l creștem noi, cu bunicii împreună”, a declarat sora victimei pentru Vremea Nouă.

