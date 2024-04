Vezi și

Martor: Uite ce sus este! Vai de capul meu! Doamne, o fi prins pe cineva în casă!

Vecină: Doamne, Iisuse Hristoase, a luat foc şi la om!

Incendiul a avut loc intr-un bloc de pe Bulevardul 1 decembrie 1918 din Sectorul 3 al Capitalei, în jurul orei 17:00. Flacările puternice au afectat atât fațada blocului cât și etajele 7 și 8. Autoritățile au intervenit de urgenţă cu peste 20 de autospeciale și o autoscară pentru a reuși să stingă incendiul.

Mama și fiu, uciși de flăcări

Vecin: Au început să ridice scara şi au rămas la un moment dat fără apă. Ţipa un om de la balcon, "haide mă. daţi-i drumul la apă" şi până la urmă i-au găsit carbonizaţi în casă.

Victimele, o femeie de 73 de ani și fiul acesteia de 57 de ani, cunoscuți cu probleme locomotorii și psihice, n-au mai putut sa se salveze la timp.

Andreea Milea, reporter Observator: Vecinii spun că focul a fost pus intenţionat de o femeie care locuia la etajul 7 al blocului. Aceasta ar fi ameninţat de mai multe ori că va da drumul la gaze în bloc.

Vecină: O doamnă de la etajul 7, este şi ea şi fiul ei, sunt amândoi bolnavi psihic. Şi de când ameninţă că dă foc la bloc. Plângea vecina mea şi nu ştia ce să facă că să nu îi vină focul în casă.

Tânără: Au ţipat vecinii de lângă mine: afară, afară! Au trântit uşa şi dintr-o dată am văzut că intră fum pe sub uşă la mine. Şi m-am panicat în momentul ăla pentru că nu am ştiut ce se întâmplă. Şi după l-am sunat pe tata în disperare. Mi-a spus să pun apă pe prosoape şi să le pun acolo jos şi am făcut asta, dar am văzut că tot intra.

Lucian Ciongaru - ISU Bucureşti-Ilfov: Au ars materiale textile şi elemente de mobilier, pe o suprafaţă aproximativă de 60 metri pătraţi. În interior a fost identificată o persoană, sex feminin intoxicată cu fum şi arsuri la nivelul feţei şi la nivelul membrelor declarată decedată. A mai fost evacuată o persoană de sex masculin carbonizată.

Dupa 3 ore, pompierii au reusit sa stinga flacarile, însă în interior a ramas dezastrul.

Electricitatea în bloc a fost intreruptă iar o parte dintre locatari au fost nevoiţi să-şi părăsească locuinţele. Ancheta continua, iar pompierii trebuie sa stabileasca de la ce a pornit focul.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 2 voturi

Întrebarea zilei Credeţi că atacul Iranului asupra Israelului va escalada într-un conflict la scară largă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰