Încă un român periculos, pe lista Most Wanted a Europol. Costel Crinu Andronic, condamnat pentru tentativă de omor, a fost dat în urmărire - eumostwanted.eu

Potrivit unui comunicat al IGPR, ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams - Rețeaua Europeană a Unităților de Căutare Activă a Urmăriților), împreună cu Europol, Poliția Română și agențiile de aplicare a legii din alte state membre, lansează o campanie de creștere a gradului de informare publică, în scopul prinderii persoanelor urmărite pentru săvârșirea de infracțiuni grave, în Europa. Pe site-ul https://eumostwanted.eu au fost publicate în acest an peste 20 de persoane urmărite. Europe’s Most Wanted a fost inițiat de comunitatea ENFAST, în ianuarie 2016, cu sprijinul Europol. Membrii ENFAST sunt specializați în localizarea infractorilor fugari, care sunt cercetați sau au fost condamnați pentru infracțiuni grave și fac obiectul mandatelor europene de arestare. De la lansare, 454 de persoane urmărite au fost publicate pe site, dintre care 164 au fost prinse, iar 53 au fost arestate datorită campaniei.

Andronic Costel Crinu, pe lista Most Wanted a Europol

Persoana urmărită de Poliția Română, în această campanie, este Andronic Costel Crinu.