Un episod din Caracatiţa de România se joacă la Hunedoara. Casa unui procuror a fost cuprinsă de flăcări. Magistratul era sub protecţia poliţiştilor, după ce fusese amenințat cu moartea de suspecții pe care îi ancheta. Recent, procurorul a instrumentat un caz despre pontare fictivă în minele din Valea Jiului, așa că există bănuieli că flăcările ar fi fost provocate de cineva.

Când autospecialele au ajuns la intervenţie, flăcările uriaşe ieşeau deja de sub acoperişul casei. Trei maşini de intervenţie au blocat drumul pentru a putea acţiona cât mai rapid. Au avut noroc şi au putut alimenta din pârâul de peste drum.

"Ardea generalizat acoperişul unei case, cam circa 200 de mp, bucata dintr-o anexa si acoperisul centralei", spune un pompier.

O misiune obişnuită pentru salvatori, însă localizarea nu este una ca oricare alta. Proprietarul, procurorul Ion Mitrana, a intrat sub protecţia poliţiştilor în luna februarie după ce a primit mai multe ameninţări cu moartea. Şi inclusiv astăzi, la momentul izbucnirii incendiului, un echipaj era în faţa casei sale.

"Am avut pază, se şi vede, este în stânga noastră. Am avut ameninţări de la oameni care consideră că i-am cercetat şi le-am stricat toată afacerea. În rest, eu nu am, n-am creat niciun conflict cu alte persoane sau ostilităţi", spune Ion Mitrana, procuror.

Anchetatorul a solicitat la sfârșitul anului trecut încetarea activității în cadrul DIICOT Hunedoara. Cererea i-a fost aprobată în luna ianuarie și de la 1 martie 2025 este procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara.

"Pe parte electrică nu poate fi vorba, totul este intact, asteptam sa vedem, casa este monitorizata de sistem de supraveghere", spune un pompier.

"Cauza probabilă a incendiului urmează să fie stabilită de către specialiștii ISU Hunedoara, din primele verificări, nefiind indicii cu privire la provocarea intenționată a incendiului", spune Bogdan Nițu, purt de cuv IPJ Hunedoara.

Nimeni nu a fost rănit în urma incendiului, dar la intervenţie a ajuns preventiv şi o ambulanţă SMURD. Ancheta continuă pentru a se stabili cu exactitate cauzele izbucnirii incendiului.

