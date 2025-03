Sunt muguri care au plecat deja, sunt roşii şi muguri care sunt negri, deci sunt îngheţaţi. Pomii fructiferi timpurii sunt compromişi aproape în totalitate. Agricultorii care au investit mii de euro numără acum pagubele.

"În decembrie, ianuarie au fost temperaturi foarte ridicate, au forţat mugurii. Iar gerul care a venit în februarie şi-a spus cuvântul. A îngheţat caisul. E o pierdere de 90%.Va fi un an foarte greu. Având în vedere că au crescut toate costurile de producţie, cei 10% sunt nesimnificativi", a declarat Elena Mândrilă, producător.

Dezastru pentru recolta de primăvară

"După cum se vede, caisul este înflorit cam 20%, ceea ce este o mare problemă pentru noi. De obicei, caisul înfloreşte după 15 aprilie. Pomii au plecat în vegetaţie, iar acum două săptămâni am avut temepraturi de minus 20 de grade şi atunci o parte din muguri au fost afectaţi, au murit", a declarat Ion Camplan, director staţiune de cercetare.

Ca să oprească procesul accelerat de înflorire, producătorii încearcă să păcălească natura.

"Noi îi stropim, îi facem, i-am dat cu ulei ca să-i amânăm un pic înflorirea, dar dacă vin căldurile de 20 de grade...În aprilie, acum 3 ani, am avut îngheţ. La cais, acum 3 ani, nu am avut nimic. Am mâncat caise din piaţă", a declarat Gheorghe Ciorbă, producător.

Ca să recupereze producţia pierdută, agricultorii spun că vor fi nevoiţi să crească preţurile. Au însă şi o altă problemă - importurile.

"Anul trecut am avut o producţie destul de bună de caise. La desfacere, am avut moment în care nu am reuşit să ne vindem caisele pentru că au fost blocaje, sunt foarte multe de import şi ne pun în dificultate, preţurile sunt mici din cauza pieţii", a declarat Andreea Mândrilă, producător.

Pe tarabe, cele mai multe fructe şi legume sunt de import. Clienţii caută în primul rând marfă autohtonă dar preţurile îi ţin pe mulţi departe de urzicile, spanacul, leurda sau salata verde din solariile româneşti.

"Foarte scumpe, este un lux să ţii post, dar nu ai încotro". "Când ai nevoie, dai. Pentru imunitate", spun clienţii.

"Nu sunt vânzările cum ar trebui. Merge în market şi acolo nu se uită la cantitate şi apoi vin la noi să ne înjure că sunt scumpe", spune Iulia, comerciant.

Producătorii au şi posibilitatea să îşi asigure livezile şi culturile, dar poliţele nu acoperă pagubele produse iarna de îngheţ.

