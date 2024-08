România a fost aseară o mare insulă a iubirii . Fanii din toată ţara au făcut o declaraţie de dragoste incredibilă show-ului devenit fenomen, care a doborât record după record şi a depăşit graniţele micului ecran: milioane de oameni au urmărit finala din faţa televizoarelor, de la terase sau la cel mai mare watch party, organizat în Capitală, alături de ispite şi concurenţi. Atmosfera a fost ca la marile meciuri: Marcel, Cornel, Iustina, Andrei, Diandra şi-au lăsat, din nou, sufletul la vedere, iar deciziile de la ultimul bonfire au stârnit aplauze şi dezbateri aprinse. Pentru ultima oară, am trăit dramele lor, ne-am revoltat, am iertat şi am simţit gustul răzbunării împreună. Insula Iubirii, un spectacol de neegalat.

A fost seara deciziilor luate sub ochii unei ţări întregi. Fanii înfocaţi ai emisiunii-fenomen au venit la cel mai mare watch party din ţară, organizat în Capitală: peste 2.500 de oameni au râs şi au plâns pentru ultima oară alături de concurenţii şi ispitele din acest sezon. "A fost cea mai frumoasă experienţă din viaţa mea", a declarat Eric Berinde. "Ceea ce se întâmplă acum, aici este peste tot ce am trăit în ceea ce priveşte acest proiect. Este ceva wow", a declarat Radu Vâlcan.

De departe, Marcel a fost senzaţia serii: fanii au stat la o coadă uriaşă pentru o poză cu el

Cel mai aşteptat moment al serii a fost bonfire-ul final al cuplului Andrei şi Cristina. Discuţiile aprinse dintre cei doi s-au încheiat cu o despărţire. Dar lovitura de graţie a dat-o ispita Diandra, care a refuzat o relaţie cu cel care i-a căzut în mreje din prima zi pe insulă. Publicul a primit vestea cmai ceva ca un gol la marile meciuri. Însă, cine iubeşte nu lasă! Sau nu se lasă! Cristina şi Andrei, după întoarcerea în ţară şi un divorţ înaintat de concurentă, au vrut să o ia de capăt. "Am vrut să-l uit, să-l scot din viaţa mea pentru ceea ce mi-a făcut, însă Dumnezeu mi-a pus ca şi virtute iertarea", a declarat Cristina Petre. "Eram eu manipulat de mine. Înţelegi? Da, acesta este adevărul. Era ceva real", a declarat Andrei Rotaru.

Vezi și

În mediul online, povestea lor de dragoste încă este dezbătută. Live urile concurenţilor pe platformele de socializare lasă loc de interpretări. Iar povestea merge mai departe pe Antena Play unde, de astăzi, vor fi postate în exclusivitate interviuri cu participanţii şi ispitele. Iustina şi Cornel au furat şi ei inimile fanilor. După trei săptămâni tumultoase, au ales să plece împreună de pe Insula Iubirii. Cuplul a avut un argument serios: Iustina a aflat că este gravidă. Daniel şi Maria nu au trecut testul fidelităţii şi, la bonfire ul final, au ales să se despartă. Concurentul a continuat relaţia cu ispita Mădălina. "Am ajuns la Predal, am făcut un duş, am descărcat bagajul, mi-am făcut alt bagaj şi am plecat la Bucureşti", a declarat Daniel Ungureanu.

După momentele de infarct trăite în faţa ecranelor uriaşe, cei prezenţi la watch party s-au lăsat ispitiţi de decoruri instagramabile, tatuajele semipermanente şi bonfire-ul improvizat, care i-a purtat în atmosfera Thailandei. În plus, au putut interacţiona cu toate ispitele sezonului 8. De departe, Marcel a fost senzaţia serii: fanii au stat la o coadă uriaşă pentru o poză cu el. Insula Iubirii a fost o lecţie şi pentru cei care au pus cuplurile la grea încercare. "Stilul meu este ola, mami, que guapa, dacă vreţi să fiţi pe stilul meu mai chulo. Să nu vă dezahardaţi, să vedem samsetul şi shine like a diamond in the sky. De învăţat... să nu mai am încrede foarte multă în lume, eu venind din alt mediu şi nu am mai stat de mult timp în România, nu mai ştiam cum lumea joacă. Gen joker", a declarat Marcel Andrei. "Eşti ispită, dar odată cu ispita la pachet vine şi omul din tine, este inevitabil. De asta ai sentimente, emoţii, trăiri şi vine şi imprevizibilul", a declarat Diandra Moga.

Finala "Insula iubirii" a fost lider detaşat de audienţă, pe toate segmentele de public. În minutul de aur, înregistrat la 00:16, unul din două televizoare erau deschise pe Antena 1. "Datorită vouă noi suntem astăzi atât de apreciaţi. Mulţumim", a declarat Anamaria Vaida.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Ar trebui interzise telefoanele mobile în şcolile din România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰