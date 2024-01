Vezi și

Mădălina Iacob, reporter Observator: Inspectorii de la DSP au descoperit că acest cămin B din Grozăvești nu are încheiat niciun contract cu vreo firmă de deratizare sau dezinsecție, iar ultima curățenie generală de acest fel a fost făcută la începutul verii trecute, în lunile iunie-iulie. Drept dovadă, inspectorii de la DSP au aplicat și o amendă de 8.000 de lei pentru acest cămin și i-au obligat pe reprezentanți să aducă și să cumpere două mașini de spălat pentru studenți. Am stat și noi de vorba cu studenții și spuneau că și această este o problemă în cămine. Există doar o singură maşină de spălat, stau la coadă chiar şi până la 3 dimineață să reușească să-și spele rufele. De cealaltă parte, am stat de vorba cu studenții din căminul B și ne spuneau că pe toate grupurile lor este panică și îngrijorare.

Cu toții încearcă să găsească măsuri și să se gândească dacă vor să mai stea sau nu în acest cămin. Ei plătesc între 180 și 200 de lei pentru aceste condiții. Reprezentanții Universității din București spun că reprezentanții de la DSP nu au constatat existența plosnitelor. Spun că a fost o sesizare doar din partea unei camere cu două studente care au fost deja mutate în altă camera. Această problema nu e semnalată doar în cazul căminelor din Grozăvești. Mai mulți oameni din blocurile din zona se plâng de aceeași problema, de invazia de ploșnițe.

