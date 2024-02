Ne apropiem de prima misiune umanitară de chirurgie cardio-pediatrică a anului, o speranță foarte mare pentru mai multe familii din România cu copii bolnavi de inimă. Este un proiect medical derulat la Bucureşti, prin care specialişti străini şi români repară inimi mici și foarte bolnave. Pe lista acestui început de an se află și Lucas, un puști de doar zece luni care are nevoie ajutor.

Lucas ne spune aici povestea lui, în limbajul copiilor de zece luni. Traducem împreună cu părinții pe înțelesul nostru, al oamenilor mari. "Are malformație la inimă, mai exact gaură la inimă. Trebuie operat până în vârsta de 12 luni", a declarat Dana Galbîn-Sandu, mama lui Lucas. Lucas este al doilea copil al soților Galbîn și este răsfățatul surorii lui mai mari, Anais. După sarcina fără probleme cu fetița, Dana Galbîn a respectat din nou indicațiile medicilor și a făcut toate investigațiile prescrise. Pe 1 aprilie anul trecut, a venit pe lume Lucas, puștiul cu ochi mari, cu o urechiușă năzdrăvană, ceva probleme de auz la ea și cu o inimă mai specială.

Cum îl puteţi ajuta pe micuţul Lucas

"La naștere ni s-a spus că ar avea o problemă la bătaia inimii, bate mult diferit decât ar fi normal. Nu ni s-a spus în termen că este atât de grav, să ne ducem de urgență", a declarat Ionuţ Galbîn, tatăl lui Lucas. Urgența a apărut abia spre final de 2023 când Lucas a răcit grav. "A fost un șoc când am fost la spital în noiembrie și am aflat că are malformație și a fost și mai mare șocul când a zis că trebuie operat de urgență", a declarat Dana Galbîn-Sandu, mama lui Lucas. Gaura pe care Lucas o are la inimă nu se închide singură, îi forțează cordul și oxigenul nu ajunge la plămâni.

"În luna februarie este o echipă din Marea Britanie, cu cei de la București, și or să opereze la Sanador", a declarat Dana Galbîn-Sandu, mama lui Lucas. Lucas este programat pentru operație în cadrul primei misiuni umanitare de chirurgie cardio-pediatrică din acest an. Și el, și Matei, și Sonia și alți copii vor fi operația pro bono de specialiștii britanici care se reunesc iar la București cu echipa profesorului universitar doctor Victor Costache, seful Secție Chirurgie Cardiovasculară din Spitalul Clinic SANADOR. "Dacă nu îl operăm acum, cu operația gratuită, o să fie și mai greu să-l operăm, am înțeles că costă vreo 30.000 de euro sa-l operam", a declarat Dana Galbîn-Sandu, mama lui Lucas.

Operația gratuită scade foarte mult costul total dar consumabilele și tratamentul din timpul operațiilor, din ATI și spitalizarea tot adună o sumă prea mare pentru părinți. "Acum sperăm, poate există o șansă să se facă bine, să știm măcar că este bine", a declarat Ionuţ Galbîn, tatăl lui Lucas. "Dacă sunt oameni care vor să ne ajute, pot să doneze", a declarat Dana Galbîn-Sandu, mama lui Lucas.

Puteți ajuta donind 2 Euro printr-un SMS la numarul 8848, număr fără recurență, prin plată cu cardul sau prin transfer bancar. Românii din străinătate pot sprijini donând prin PayPal. Donațiile ajung în fondul de solidaritate al Campaniei Vreau să ajut din care va fi ajutat si Lucas.

