Studiul elevilor constănţeni explorează modul în care un adolescent îşi poate îmbunătăți puterea de concentrare şi de învăţare, atunci când randamentul lui e afectat de prea mult timp petrecut pe internet.

Cinci minţi sclipitoare, de doar 17 ani

"Cu cât stai mai mult pe aceste aplicaţii, nivelul tău de dopamină scade deoarece nu faci ceva nou. Nu ieşi afară, nu stai cu prietenii", explică Andrei Bucur, elev. "Prima parte a studiului nostru a fost colectarea de date. Practic, aici am documentat întreg procesul nostru de colectare. Avem aici şi vizualizarea semnalelor cerebrale", spune Durduman Burteacu Tudor, elev.

Elevii au pus la punct un program de antrenare cerebral ajutaţi de un asistent virtual, care îmbunătăţeşte concentrarea creierului pe o temă anume. "Asta poate duce la destul de multe probleme, de la o conexiune mai mică cu prietenul tău, nişte note mai proaste la şcoală pentru că nu te poţi concentra în învăţare", a precizat David Istrate Gheorghică, elev.

Cele cinci minţi sclipitoare nu au mai mult de 17 ani şi au fost, de altfel, cei mai tineri participanți la conferinţa mondială din Malaezia. "Am scris paper-uri exact ca oamenii de ştiinţă şi suntem foarte mândrii că au fost evaluaţi la fel ca orice altă persoană cu poate mai multă experienţă decât ei şi am fost acceptaţi. Am trecut printr-un proces riguros de evaluare", a declarat Ramona Rădulescu, profesor coordonator.

Studiul a fost acceptat pentru publicare

Acum elevii se pregătesc pentru o nouă aventură, de data aceasta în California. Studiul lor a fost deja acceptat pentru publicare, iar tinerii cercetători speră să aducă din nou recunoaștere României pe plan internaţional.

