Puţin după miezul nopţii, banda de răufăcători a ieşit la "vânătoare" pe străzile din Vidra.

Indivizii verifică pe rând fiecare maşină parcată pe marginea şoselei şi intră, relaxaţi, in curţile cu autoturisme scumpe, în timp ce alţii stau de pază la poartă.

Majoritatea caselor de pe aceasta strada sunt dotate cu camere de supraveghere. Hoții știau asta, motiv pentru care au purtat cagule. Nu s-au lăsat intimidați în niciun moment de faptul că fiecare mișcare le e filmată. Au sarit acest gard inalt de doi metri si jumatate si au mers tinta la masina parcata in curte.

Oamenii spun că hoţii nu se feresc nici de camerele de supraveghere

Prima lovitură pare cu noroc. Autoturismul e descuiat, insă în el nu găsesc niciun obiect de valoare.

"Tot ce a găsit in torpedou, le-a scos si le-a asezat acolo, nu au gasit bani. Au inchis usa si au sarit inapoi gardul. Nu au găsit nimic de valoare. Mergeau pe stradă, aveau o rangă in mana si trageau de usile masinilor. Erau foarte siguri pe ei. Eu nu am vazut in viata mea niste hoti atat de calmi, la miezul noptii, sa umble pe strada ca si cum ar merge la ei acasa", spune un localnic.

La cateva case distanţă, tâlharii sunt, din nou, prinşi în fapt în timp ce încearcă să deschidă o altă maşină.

Poliţia nu a găsit niciun suspect

După ce au cotrobăit prin zeci de maşini, hoţii nu s-au ales cu cine ştie ce pradă: au plecat de pe stradă doar cu un talon. Unii nu s-au lăsat: trei ore mai tarziu, o camera de supraveghere, aflata la câteva străzi distanţă, surprinde trei indivizi care dau o nouă lovitură De data asta, au noroc.

După ce plângerile au început să curgă, mai mulţi agenţi au făcut verificări în localitate. Până în prezent, nu a fost prins niciun suspect. Specialiștii spun că hoţii sunt din ce în ce mai greu de intimidat şi nu se mai feresc nici de camere video, nici de alarme. Pentru a nu atrage atenţia rău-făcătorilor, aceştia recomandă să încuiem maşinile, chiar dacă le ţinem în curte, să nu lăsăm bunuri de valoare la vedere şi să lăsăm un bec aprins pe timpul nopţii.

