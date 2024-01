Ioana şi băiatul ei ieşiseră la poartă, în faţa casei, şi urmau să plece spre biserică, pentru a participa la slujbă, când s-a întâmplat nenorocirea.

Mai multe echipaje de salvare au fost solicitate la fața locului, iar un elicopter SMURD a aterizat în zonă tot pentru a prelua victimele. "În jurul orei 08:00, am fost solicitaţi să intervenim pentru gestionarea unei situaţii de urgenţă generată de un accident rutier produs pe raza comunei Turburea, satul Cocorova, în care a fost implicat un autoturism care a părăsit partea carosabilă şi a lovit două persoane care erau pietoni. La fata locului s-au deplasat două autospeciale pentru descarcerare si o ambulanta SMURD din cadrul ISU Gorj, precum si patru ambulante din cadrul Serviciului Județean de Ambulanta Gorj, echipajele de interventie constatand ca in urma impactului violent, cei doi pietoni se aflau in state de inconstienţă.

Este vorba despre un bărbat in varsta de 52 de ani si mama acestuia in varsta de 68 de ani. Barbatul a suferit leziuni incompatibile cu viata de la impact, iar femeii i-au fost aplicate manevre de resuscitare fiind solicitat și un elicopter SMURD din cadrul punctului aeromedical Craiova pentru a o prelua in cel mai scurt timp. Din pacate, eforturile echipajelor de interventie au fost fara succes, constatand-se decesul femeii. În autovehicul se aflau conducarorul auto, un barbat in varsta de 24 de ani, care a fost evaluat medical la fata locului, dar a refuzat sa meargă la spital si mama acestuia în varsta de 43 de ani care nu a suferit leziuni", a informat ISU Gorj.

Filmul tragediei cu doi morţi din Turburea

Polițiștii gorjeni au prezentat filmul tragediei din Turburea.

"Din primele verificări efectuate de polițiștii aflați la fața locului, a reieșit faptul că, un bărbat, în vârstă de 24 de ani, din comuna Căpreni, județul Gorj, în timp ce conducea un autoturism pe D.C. 48 Cocorova, din direcția localității Bulbuceni către Poiana, ar fi pătruns pe contrasens, acroșând un pieton (bărbat), în vârstă de 51 de ani și un autoturism care se afla parcat. În urma impactului, autoturismul parcat a fost proiectat într-o femeie, în vârstă de 68 de ani.

Ca urmare a accidentului rutier a rezultat decesul ambilor pietoni. Conducătorul auto deținea permis de conducere corespunzător și nu se afla sub influența băuturilor alcoolice", au transmis reprezentanții Poliției Gorj.

În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Polițiștii continuă cercetările, pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

