Mărturia antrenorului de bob acuzat că îşi obliga sportivele să se prostitueze. Paul Neagu a ajuns în faţa judecătorilor. "Sunt surprins, înmărmurit"

Paul Neagu, antrenorul lotului naţional de bob şi sanie, a declarat, miercuri, că este surprins de acuzaţiile la adresa sa, referitoare la faptul că şi-ar fi obligat sportivele să se prostitueze, el precizând că este nevinovat.

Mărturia lui Paul Neagu

“Eu sunt surprins, înmărmurit, de-aia am şi venit direct din mijlocul activităţii mele pe care am început să o practic de o săptămână. Sunt un om nevinovat. Mă mir de ce sunt aceste discuţii în momentul de faţă. Am de partea mea pe domnul avocat. Eu sunt numai un antrenor de sport. Fac acest lucru de 50 de ani de zile, cu bobul, şi mă las pe mâinile domnului avocat”, a spus Neagu, care a ajuns miercuri în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Bucureşti.

Paul Neagu este acuzat că a obligat mai multe sportive să se prostitueze. El le-ar fi determinat pe tinere să se culce cu diferiţi bărbaţi în schimbul unor sume de bani, motivând că sumele astfel obţinute reprezintă sponsorizări pentru echipă. Faptele s-ar fi petrecut în anii 2013 – 2019.

