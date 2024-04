Vezi și

Avioane şi maşini - o imagine care ne duce cu gândul la atmosfera din seria Top Gun. Două F-16 și un Spartan au survolat autoturismele de colecție, într-o competiție simbolică.

Andreea Filip, reporter Observator: Toată lumea admiră avioanele militare F16 când sunt zărite pe cer, puţini suntem norocoși să le vedem aşa aproape. Suntem într-o decapotabilă din 1952 care are aproape 100 de cai putere. F16 are un motor cu reacție echivalentul a 15.000 de cai putere. Evident nu e competiție. E forță versus eleganţă.

Dorin Radu, colecționar: F16 în faţa noastră. Undeva avem o asemănare. Motor de avion pe o maşină. M-am îndrăgostit când am văzut-o pe internet în America. În octombrie anul trecut maşina a ajuns în ţară.

Cea mai veche maşină de la expoziţie este un Ford A, condus pe vremuri chiar de Al Capone. Proprietarul a primit-o cadou de la un prieten după un pariu. Omul de afaceri are o colecţie impresionantă de 80 de mașini istorice.

Gigi Mehedinţu, colecţionar maşini: Se făcea o maşină la 2 minute, ieşea pe poarta fabricii. Şi din câte am înţeles costa 700 de dolari în 1930.

Proprietarii de mașini istorice se pot simţi stăpânii şoselelor

Dacă piloții sunt considerați stăpânii cerului, proprietarii de mașini istorice se pot simţi stăpânii şoselelor. Alexandru este militar, iar pasiunea pentru autoturismele de armată este din tată în fiu.

Alexandru Grigore, militar: Maşina este din anul 1967. A fost o maşină şi în dotarea armatei, acum este o piesa de muzeu. Sunt din Câmpulung Muscel, unde au fost fabricate ele. Tatăl meu lucrând acolo până s-a închis uzina şi crescând cu ea în curte am fost determinat să cumpar una.

Din Napoli în România. Un italian a luat mașina de colecţie de la un comandant de polițe care a avut grija de ea 27 de ani.

Salvatore Marono, colecționar italian: Maşina este din 92, are 32 de ani. Nu am schimbat nimic, nu am vopsit-o.

60 de maşini de colecție au defilat în tandem cu aeronavele militare F16

Emil Ghiţă, reprezentant eveniment: În jur de 60 de maşini au venit, toate atestate istorice, la baza aeriană Borcea 86 pentru a face un tandem între avioanele militare şi autovehicule istorice.

În toamnă, toți colecționarii vor veni îmbrăcați în stilul vestimentar din anii de fabricație ai mașinilor.

