Potrivit ISU, tânărul a fost găsit de salvatori în stare inconștientă, fiind preluat de echipajul SMURD C și transportat la UPU Constanța.

"Seara trecută, am fost solicitaţi să intervenim la un accident rutier urmat de incendiu, între localităţile Topraisar şi Amzacea. La faţa locului ne-am deplasat cu o autospecială de stingere, un echipaj SMURD C şi un echipaj din cadrul Serviciului judeţean de ambulanţă Constanţa. Colegii sosiţi la locul evenimentului au găsit un bărbat, în vârstă de aproximativ 25 de ani, inconştient, care afost preluat de echipajul SMURD C şi transportat la Spitalul judeţean de urgenţă Constanţa", a declarat Anamaria Stoica, purtător de cuvânt al ISU Dobrogea.

Accident în Constanţa. O maşină a ars complet între Topraisar şi Amzacea

Polițiștii au deschis dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. "La data de 15 februarie a.c., în jurul orei 05.10, polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați cu privire la faptul că, pe DN 38, în afara localității Amzacea, s-a produs un accident rutier. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit că un tânăr, de 18 de ani, ar fi condus un autoturism în afara localității Amzacea, ar fi pierdut controlul direcției, părăsind partea carosabilă și ar fi intrat în coliziune cu un copac, iar autoturismul ar fi ars în totalitate", transmite IPJ Constanța.

Polițiștii precizează că tânărul a fost rănit. "Ulterior, tânărul a fost condus la spital, pentru prelevarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge și a posibilei prezențe a substanțelor psihoactive. În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă", se mai arată în comunicatul poliţiştilor.

