Vezi și

Atacul sângeros s-ar fi petrecut la primele ore ale dimineţii, lângă Botoşani. Bărbatul de 51 de ani şi-a lovit brutal soţia până a lăsat-o fără suflare, întinsă pe podea. Ar fi încercat să se apere, dar a mai apucat doar să strângă la piept o icoană. Descoperirea macabră a fost făcută de paramedici, după ce fiul a cerut ajutor pentru că femeia nu răspundea la telefon.

A murit sub o ploaie de lovituri

Alin Băieşu, fiul victimei: Am băut la geamul dormitorului ei, nimic. Am realizat că e mai bine să chem SMURD-ul. Când SMURDU-ul a intrat, mama era pe jos. Am vorbit cu mama aseară, m-a sunat că m-a văzut în oraş, mi-a văzut maşina. Şi a spus că mă iubeşte.

Bărbatul a fost găsit la 10 kilometri distanţă, încarcerat în maşină, la ieşirea din localitatea Ipoteşti. Intrase, frontal, într-un copac şi nu ar fi scăpat cu viaţă dacă un şofer nu ar fi observat mormanul de fiare de pe marginea şoselei.

Dorina Lupu, purtător de cuvânt al ISU Botoșani: Pompierii l-au scos din interior după ce au tăiat şi au îndepărat o parte din caroseria maşinii. Acesta a fost preluat de către echipajul medical şi transportat la spital.

Alin Băieşu, fiul victimei: M-a întrebat dacă nu avea depresie sau ceva, pentru că semnele arătau că a încercat să se sinucidă. Nu credeam că e în stare.

Familia a locuit mai mulţi ani în Italia: femeia era casnică, iar bărbatul - şofer pe TIR. Pozau deseori într-o familie fericită. Totul s-a schimbat radical după ce au revenit în ţară.

Bogdan Dinu, reporter Observator: Bărbatul devenise foarte gelos. Nu era violent fizic, însă deseori bea peste măsură şi făcea scandal din orice. Pentru a-i supraveghea permanent pe fiu şi soţie, a decis chiar să monteze camere video în casă.

Fiul lor a luat decizia de a se muta de acasă înainte de sărbători, după un alt episod furios al tatălui, şi spera că astfel părintele lui să se schimbe. Vecinii sunt şocaţi de tragedie.

Vecină: El era bun, blând ca vecin. Nu ne-am aşteptat la aşa ceva.

Firul evenimentelor are încă multe scene lipsă. Primul apel la 112 a fost în jurul orei 05:00 pentru a se anunţa accidentul. Agenţii au încercat rapid să ia legătura cu familia, însă doar fiul a răspuns la telefon. Pentru că i s-a părut ciudat că mama e de negăsit, la ora 09.00 s-a forţat şi uşa casei, iar trupul femeii a fost descoperit pe podea, într-o baltă de sânge.

În urma accidentului, soţul a ajuns la spital în stare gravă şi, dacă scapă cu viaţă, riscă să-şi petreacă restul zilelor după gratii.

Monica Adăscăliței, manager SJU Botoşani: Este internat pe secţia de Terapie Intensivă, a suferit şi o intervenţie chirurgicală la Spitalul Judeţean şi în momentul de faţă este intubat şi ventilat mecanic.

Violenţa domestică creşte exploziv de la un an la altul. În 2023, poliţiştii au avut aproape 100 de mii de astfel de cazuri.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰