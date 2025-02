Mihaela, tânăra de 23 de ani care se afla la volanul maşinii, mai avea 11 fraţi. De loc din Perişani, judeţul Vâlcea, fata era venită acasă într-o scurtă vacanță şi urma să se întoarcă în Germania, acolo unde avea locul de muncă. Ieri, şi-a luat nepoţelul de 5 ani şi tatăl la o plimbare.

Au fost să alimenteze şi să spele maşina, iar la întoarcere s-a produs nenorocirea.

Șoferița a apucat să sune la 112, înainte ca maşina să se scufunde în Olt

Pe drumul spre Perișani, paralel cu Valea Oltului, Mihaela ar fi pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens, iar apoi a trecut direct prin parapetul de protecţie şi a plonjat cu maşina în râul Olt. Curenții i-au purtat în amonte câțiva zeci de metri. Cu puțin timp înainte ca maşina să se scufunde în apele îngheţate ale râului Olt, tânăra de 23 de ani a apucat să sune la 112.

Era în jurul orei 18:00.

După aproximativ un sfert de oră de la apelul la 112, pompierii au ajuns la fața locului, însă timpul îndelungat petrecut sub apa rece ca gheața a făcut ca toți trei să să intre în șoc hipotermic. Când salvatorii au reușit să aducă mașina la mal, tânăra, tatăl și nepoțelul erau deja în stare critică.

"Ține-o întinsă, așa! Hai, încercați să o scoateți acum! Ia vedeți! Da! Da!", se aude pe o filmare surprinsă de un martor. "Dați-vă la o parte! Dați-vă la o parte! Ambulanța! Ambulanța!", strigă o altă persoană aflată la fața locului.

"Din interiorul acesteia au fost extrase trei persoane inconștiente: un minor de aproximativ cinci ani, o femeie de 23 de ani și un bărbat de 68 de ani", a declarat Eduard Văduva, de la IPJ Vâlcea.

Şoferiţa, tatăl şi nepoţelul de 5 ani, resuscitaţi şi transportaţi în stare critică la spital

Salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare, într-o încercare disperată de a-i readuce la viață. După zeci de minute, bărbatul de 68 de ani a fost transportat în stare extrem de gravă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu.

"A fost adus în stop cardio-respirator, cu manevre în curs de resuscitare, pe care le vom continua, deoarece pacientul este în șoc hipotermic. Vom continua manevrele până la încălzirea pacientului", a declarat Maria Crețu, șef garda UPU Sibiu.

La scurt timp, și băiețelul de 5 ani a fost transportat la Spitalul de Pediatrie din Sibiu, iar șoferița – la Spitalul din Râmnicu Vâlcea.

Din păcate, tânăra de 23 de ani tatăl ei nu au supravieţuit. Starea lor s-a agravat în timpul nopții, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva viața. Copilașul de 5 ani este în continuare în stare critică, intubat și ventilat mecanic.

Mihaela mai avea 11 frați, se afla de două săptămâni în vacanță în România și urma să se întoarcă în Germania, unde avea locul de muncă. Familia fetei este în stare de șoc.

"Tatăl şi fiica să moară în acelaşi accident... dezastru! Ieri, la ora 14.00 am vorbit cu ea, am vorbit cu tata și azi noapte am auzit că a murit. Am vorbit cu ei... nu-mi vine să cred. Azi noapte, la 2.00 am sunat la UPU la Sibiu să întreb de tati, sora a murit la Vâlcea, iar tati si nepoţelul de 5 ani au fost duşi al spital la Sibiu. Am sunat azi noapte la 02.00, sunt fiica lui Popa Nicuşor şi vreau să ştiu starea lui: Din păcate, domnul Nicuşor, bărbatul de 68 de ani, a decedat. Mi-au rupt sufletul. După 2 ore am auzit că a murit şi sora. Familia este din comuna Perişani, sat Spînu.

Sora mea cea mijlocie, noi suntem 12 fraţi, iar băieţelul este nepotul nostru. Au plecat de acasă să alimenteze, avea Audi. Nu ştiu cum a făcut, a luat-o spre Bratoveşti, pe scurtătură. Şi a intrat în parapet. Ea a sunat la poliţie, la Ambulanţă, şi apoi a intrat în comă", povestește cu durere una dintre surorile tinerei decedate.

Între timp, polițiștii au deschis o anchetă, pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragedia.

