Laura Vicol şi soţul ei Vladimir Ciorbă, împreună cu ceilalţi inculpaţi în dosarul Nordis au fost lăsaţi să îşi petreacă noaptea acasă, până astăzi la ora 15, când urmează să fie pronunţată decizia magistraţilor.

Şedinţa de judecată a durat aproximativ opt ore, timp în care cei 11 reţinuţi în dosarul Nordis au avut ocazia să dea explicaţii în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, care va decide astăzi dacă aceştia vor fi arestaţi sau vor fi cercetaţi sub o altă măsură preventivă.

"A fost o şedinţă lungă, obositoare, încărcată de emoţii şi de speranţă, şi de frică, şi de temeri şi de tot", a declarat Laura Vicol.

Vezi și

Vladimir Ciorbă a colaborat cu procurorii în dosarul Nordis

În tot acest timp al audierilor, magistraţii au luat mai multe pauze, iar pe holurile Curţii de Apel Bucureşti, Laura Vicol a dat nas în nas cu jurnaliştii cărora le-a promis că le povesteşte totul, atunci când o să fie liberă.

"Cu ajutorul lui Dumnezeu şi a adevărului, sper ca la 15:45 să fiu în faţa dumneavoastră şi să vă spun, tot ce pot să spun, dar nimic concret despre dosar. Dar vreau să vă spun foarte multe lucruri, multe alte lucruri. Să dea Dumnezeu să se respingă această propunere şi ne vedem la declaraţii! Cum a fost noaptea în arest? A fost fix ca acum zece ani, dacă vă aduceţi aminte. Acum 10 ani, în aceeaşi instituţie, am fost adusă cu cătuşe la mâini, care mi-au lăsat semne şi după zece ani", a declarat Laura Vicol.

Întrebată detalii din rechizitoriu, fost şefă a comisiei juridice din Camera Deputaţilor a continuat să îşi susţină nevinovăţia în faţa presei.

"Nu am nicio prietenă care m-a avertizat! De un an şi jumătate sunt aceste abuzuri împotriva companiei. Telefonul meu a fost predat la Parchet. A fost un pic clonat şi după aceea predat, mi s-a luat. Adică, a fost aşa... un maraton", a declarat Laura Vicol.

Vladimir Ciorbă, însă, nu a vrut să dea vreo declaraţie în faţa mulţimii de jurnalişti. A stat de vorbă, însă, la Secţia 4 de Poliţie, doar cu un singur om din presă.

"Dacă voiam să fiu escroc, nu făceam o firmă atât de mare. Dacă s-ar întâmpla ceva cu mine sau cu asociaţii mei astăzi şi firma s-ar duce în faliment, toate lumea îşi primeşte banii înapoi prin vânzarea activelor, chiar dacă nu mai merg proiectele. La Mamaia unde au fost aceste acuzaţii, în prima fază a proiectului Mamaia, sunt 1417, dacă nu mă-nşel, sau 1410 apartamente conform autorizaţiilor şi ceea ce am construit şi finisat în anumite momente. Sunt 1300 de promisiuni. 107 apartamente sau 117 libere. Ca să vinzi de două ori apartamente, înseamnă că vrei să vinzi mai multe decât ai", a declarat Vladimir Ciorbă.

Surse Observator spun că dacă Vladimir Ciorbă a colaborat cu procurorii, Laura Vicol s-a prevalat de dreptul la tăcere. Ieri în jurul orei 16, fosta şefă a comisiei juridice din Camera Deputaţilor a ajuns cu duba la Curtea de Apel. O mână îi era prinsă în cătuşe alături de Sanda Răileanu - director economic al Nordis.

Stenograme din dosarul Nordis

După câteva minute, a fost adus şi Vladimir Ciorbă, alături de fraţii Poştoacă - Gheorghe, Florin şi Nicolae - toţi acţionari şi directori Nordis.

Cei vizaţi în dosar au fost interceptaţi discutând despre sumele fabuloase provenite de la clienţii păgubiţi.

- Unde s-au dracu s-au dus atâția bani, mă?

- În șifonierul Laurei, în mașinile lui Vlad, în bijuteriile tuturor! SURSA: G4 MEDIA

Procurorii DIICOT o acuză pe Laura Vicol că...

Nu manifestă decât dispreț față de clienții păgubiți, în condițiile în care conștientă fiind de proveniența infracțională a sumelor dobândite le epuizează rapid prin cheltuieli opulente și extravagante într-un interval de timp foarte scurt (…). SURSA: G4 MEDIA

Gruparea Nordis a reuşit să strângă în conturile societăţii aproape 200 de milioane de euro, înşelând cumpărători de bună credinţă cu apartamente pe care mulţi clienţi nu le-au văzut vreodată. Acuzaţiile sunt - delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală, înșelăciune. Ioana Băsescu, fata cea mare a fostului preşedinte, şi Andreea Cosma, fost deputat și fiica fostului președinte al CJ Prahova, sunt şi ele acuzate în dosar, pentru ilegalităţi în acte notariale.

"Acuzaţia este că am autentificat un act de apartamentare asupra blocului numărul 3. Actul de apartamentare pentru blocul 1 a fost încheiat de un notar din Constanţa, pentru blocul 2 de Ioana Băsescu. În cadrul biroului meu nu s-a dublat nicio promisiune. De vânzări nici nu se poate pune problema, pentru că vânzarea poate fi atribuită unei singure persoane", a declarat Andreea Cosma, notar.

La zecile de percheziţii făcute de procurori, care s-au întins din România şi până la Monaco, anchetatorii au ridicat 24 de mii de euro, în jur de 63 de mii de lei, bijuterii de lux, cinci ceasuri - printre care Rolex, Hublot sau Constantin Vacheron. Doar ultimul are un preţ mediu de 30 de mii de euro. Pe lângă toate acestea, multe genţi Chanel, Hermes, Dior, Bottega sau Valentino. Supecţii au rămas şi fără zeci de laptopuri, carduri bancare şi telefoane. Cel mai probabil, de pe dispozitive speră procurorii să adune probe care să dovedească escrocheria imobiliară.

Printre păgubiţi sunt vedete, oameni de afaceri şi sportivi, fostul internațional român Florin Gardoș, fostul europarlamentar USR Vlad Botoș, jurnalistul Robert Turcescu şi jucătorul de la Unirea Slobozia Cristian Bărbuț.

"Am vorbit cu un coleg. La vremea aceea era colegul meu, Gardoş şi el a cumpărat două şi credeam, la vremea respectivă că o să fie totul ok, totul frumos. 90% am plătit, urmând să mai plătesc 10% la predarea imobilului, când făceam contractul de vânzare-cumpărare. Sper să pot să recuperez ceva", a declarat Cristian Bărbuţ, fotbalist.

Anchetatorii spun că grupul infracţional a delapidat nu mai puţin de 71 de milioane de euro. De altfel, Laura Vicol nu s-a ferit să-şi arate traiul deloc modest. Pe holurile Parlamentului defila în rochii de mii de euro, genţi din colecţii exclusiviste şi bijuterii de designer. Doar în această poză are un sacou Chanel care se vinde pe site urile de profil cu 10 mii de euro. Fostul deputat a fost surprins şi când purta la serviciu un ceas Richard Mille, care a costat circa 180 de mii de dolari.

Acţionarii Nordis nu s-au uitat la bani când a venit vorba de parcul auto al companiei, care poate fi confundat cu uşurinţă cu un showroom exclusivist. Din 2020 până în 2023, Nordis Management a plătit leasing pentru zece mașini de lux, potrivit Registrului Național de Publicitate Mobiliară. Firma avea deja în parcare alţi opt bolizi. Cel mai scump este un Ferrari F8, cu un preţ de listă între 300 şi 400 de mii de euro. Locul secund e ocupat de un Mercedes-Benz Maybach GLS, o limuzină de 220 de mii de euro, condusă inclusiv de Laura Vicol. Societatea a deţinut şi un Bentley de 150 de mii de euro. Toate maşinile din portofoliul firmei valorează cel puţin 3 milioane de euro.

Foştii colegi de partid, care obişnuiau să-şi petreacă vacanţele cu familia Laurei Vicol, spun că habar n-aveau de eventuale ilegalităţi.

"Când am fost undeva, nu era nimeni anchetat. Eu n am cunoscut o pe Laura Vicol inainte sa vină în Parlament. E o treabă personală ce am făcut in concediu", a declarat Sorin Grindeanu.

De profesie avocat, Laura Vicol a devenit cunoscută după ce a apărat personaje controversate - fraţii Cămătaru ori fosta șefă DIICOT, Alina Bica. Vicol nu e la prima întâlnire cu arestul. În 2016 a fost reținută pentru fals în înscrisuri. Şi soţul ei, Vladimir Ciorbă, a mai fost implicat într-un dosar al procurorilor anticorupție, în care apărea şi cumnatul lui Victor Ponta. Ciorbă a fost acuzat că a câştigat fraudulos un contract pentru extinderea reţelei de canalizare în orasul Comarnic. Oficial, în declaraţia de avere completată de Laura Vicol la Camera Deputaţilor, omul de afaceri apărea cu un profit de peste 3 milioane de lei, dar şi cu mai multe locuinţe şi terenuri. Anul trecut, Vladimir Ciorbă a încasat aproape 1 milion de lei doar din vânzarea unui ceas. Vicol, în schimb, şi-a trecut in declaratie doua terenuri, doua apartamente, bijuterii de aproape un milion de euro, bani în şase conturi şi 400 de mii de euro pe care i-a împrumutat unui prieten.

Dalia Ionescu Like De ce am ales să lucrez în presă? Simplu. Sunt curioasă, îmi place să pun întrebări şi vreau să aflu adevărul. Îmi place să cunosc oameni noi, să vorbesc cu ei şi să le ascult povestea. ➜

Întrebarea zilei V-ați gândit vreodată să dați în judecată o instituție a statului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰