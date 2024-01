Milioane de oameni au sărbătorit Revelionul pe rit vechi în ţara noastră, noaptea trecută! În satele din Vaslui distracţia a avut loc direct în stradă, iar petrecăreţii au întâmpinat noul an cu muzică tradiţională şi bineînţeles cu clasicul foc de artificii. Şi dacă e vorba de muzică şi dans, atunci nimeni n-a stat deoparte: cu toţii au dat mână cu mână şi au încins o horă la cumpăna dintre ani.

Cu chef de dans, voie bună şi muzică din belşug. Aşa a început Revelionul pe rit vechi în satul Slobozia din judeţul Vaslui.

Sorin Scutelnicu, primar comuna Gârceni: Pentru mine e o mândrie şi o onoare să reprezint aceşti cetăţeni care menţin tradiţiile şi an de an. Avem nişte tradiţii aici în Moldova şi trebuie să tragem cu dinţii de ele ca să nu le pierdem.

Ca să le meargă bine şi în noul an, petrecăreţii au cântat şi au dansat cât i-au ţinut picioarele, iar uliţele satului s-au transformat în scenă pentru tinerii ieşiţi la colindat.

Localnici: Repetăm această tradiţie şi ne dorim ca pe viitor să fim alături de aceşti cetăţeni.

Adrian Solomon, preşedinte Comisia de Muncă din Camera Deputaţilor: Noi mai îmbătrânim un an. Natura stă să reînnoiască. Zăpada care s-a aşternut la începutul săptămânii e semn din belşug.

Revelionul pe rit vechi i-a adus acasă pe mulţi români

Alţii în schimb, au venit de la sute de kilometri pentru a sărbători alături de semenii lor trecerea în noul an

Localnici: De fiecare dată când venim aici, nu se stârnesc acele amintiri din copilărie, pentru că de fiecare dată aici, an ul nou ne duce cu gândul la copilărie, la tradiţia de odinioară.

Sorin Scutelnicu, primar comuna Gârceni: An de an ei revin acasă, indiferent pe unde sunt plecaţi, prin străinătate, pe unde lucrează. Ei sunt acasă şi sărbătoresc trecerea în noul an.

Şi cum era de aşteptat, din această noapte magică nu putea lipsi focul de artificii.

