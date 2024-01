Vezi și

Avionul a decolat din Bruxelles la 22 şi 15 minute a aterizat la Bucureşti în jur de miezul nopţii. La bordul aeronavei in care un individ de 47 de ani s-a mutilat cu lama de ras au fost în jur de 200 de oameni. Printre ei si inalti demnitari romani. În aeronava Tarom care venea de la Bruxelles se aflau şi Mircea Geoană, Raed Arafat şi europarlamentarul Rovana Plumb. Niciunul dintre ei nu a asistat la cele întâmplate pentru că pasagerul recalcitrant a recurs la gestul extrem după ce aceştia coborâseră din avion.

Încă nu este clar cum a trecut cu lama la controlul de securitate

Oficialii stăteau la clasa business şi au ieşit primii din aeronavă. Ceilalţi, care au călătorit la clasa economică altăuri de individul periculos, au fost evacuaţi de membrii echipajului pe uşa din spate a avionului. "Nu am sesizat ca în timpul zborului să fi avut un comportament recalcitrant. Am aflat ieri. Am fost sunată de reprezentanta noastră de la Bruxelles să mă întrebe dacă am fost afectată în vreun fel. Aşa am aflat", a declarat Rovana Plumb. Dacă pasagerii nu au ştiut ce se intamplă, pentru membrii echipajului cursa a fost de coşmar. Pilotul a luat in calcul chiar aterizarea de urgenţa pe un alt aeroport.

"Pasagerul respectiv a fost turbulent pe timpul zborului, motiv pentru care a fost solicitată asistenţa organelor de ordine şi securitatea TAROM. Ai un şoc când vezi un astfel de gest, dar nu este un incident singular. Nici nu se întâmplă des însă echipajul şi-a păstrat sângele rece. Nu au fost agresaţi şi fizic, doar verbal", a declarat Cătălin Prunariu, director în cadrul TAROM. Bărbatul era cunoscut cu probleme psihice, are antecedente penale, ba chiar unele extrem de grave: tentativă de omor şi viol. Gestul lui ar fi fost premeditat, potrivit unor surse.

Încă nu este clar cum a trecut cu lama la controlul de securitate. Surse Observator spun că ar fi reuşit să păcălească scanerul pentru că este o cantitate mică de metal. De la atentatele de la 11 septembrie 2001 astfel de obiecte sunt interzise la bord. "O astfel de faptă poate fi încadra foarte uşor la terorism, iar terorismul nu se pedepseşte uşor deloc. Se fac ani grei de puşcărie pentru o astfel de faptă", a declarat Cătălin Prunariu, director în cadrul TAROM. În curse importante, cu risc ridicat sau când sunt demnitari la bord, in avioane isi fac loc şoimii aerului, ofiteri antitero gata să intervină în caz de atac. Nu se stie daca in aceasta cursa au fost sau nu la bord.

"Avem nevoie de reacţie rapidă. Într-un spaţiu foarte îngust. Cu densitate mare de oameni, la zece mii de metri, într-o cabină presurizată. Misiunea noastră începe în momentul în care am intrat în aeroport şi se încheie când aeronava a ajuns la destinaţie", a declarat luptător din cadrul SRI. Raed Arad şi Mircea Georană nu au comentat pana acum incidentul. Între timp, individul agresiv a fost internat la spitalul de psihiatrie.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰