Dar cu toate acestea, duminică s-a întâmplat. Ionuţ a agăţat-o şi a cerut să o întâlnească. Însă a venit cu totul şi cu totul alt scop. Înarmat cu un ciocan, tânărul a atacat-o fără milă chiar în momentul când Raimonda i-a deschis uşa.

A fost lovită de mai multe ori în cap. Ulterior, fata a fost găsită în comă de un alt tânăr, care a anunţat poliţia. Internată în stare gravă, medicii sunt extrem de rezervaţi cu privire la şansele ei de supravieţuire.

Momentul când agresorul se îndreaptă spre blocul victimei sale a fost surprins de o cameră de supraveghere din apropiere. Despre Ionuţ, tânărul de 25 de ani, se ştie că a fost angajat al Primăriei Iaşi şi lucra ca actor. Nu se ştie docamdată ce l-a determinat să recurgă la acest gest sau dacă îşi cunoştea victima.

Ce spun procurorii

Prin referatul din data de 21.02.2024 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi s-a solicitat arestarea preventivă a inculpatului P.I.C. (în vârstă de 25 ani), cercetat pentru comiterea infracţiunii de tentativă la infracţiunea de omor calificat, prev de art prevăzută de art. 32 alin 1 C.p., raportat la art. 188 alin. (1) C. pen., art 189 alin 1 lit a C.p.

În fapt, s-a reţinut din mijloacele de probă administrate în cauză că în noaptea de 17/18 februarie 2024, după premeditarea şi efectuarea de acte de pregătire a faptei, sub pretextul intreţinerii de relaţii sexuale contra cost cu persoana vătămată C L G, a pătruns in apartamentul acesteia, din municipiul Iaşi, strada Chimiei, iar, in interior, i-a aplicat multiple lovituri in zona capului, cu un obiect contondent (ciocan) cauzându-i un traumatism cranio-cerebral obiectivat prin: contuzii cerebrale, hematom subdural, fracturi craniene multiple cu infundare, plăgi, care necesită 35-40 de zile de ingrijiri medicale pentru vindecare şi care i-au pus in pericol.

Numitul PIC a fost audiat la data de 21.02.2024 în calitate de inculpat, apoi a fost reţinut pentru 24 de ore, începând cu ora 07.45. Pentru identificarea şi prinderea autorului infracţiunii, Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi a beneficiat de sprijinul prompt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Iaşi, a Unităţii Centrale de Analiză a Informaţiilor-Iaşi, a Biroului de Operaţiuni Speciale-Iaşi.

Ştire realizată cu ajutorul informaţiilor furnizate de reporterul Observator Clara Mihociu.

