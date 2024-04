Vezi și

"Fetița se află în grija medicilor de la Spitalul Grigore Alexandrescu și este acum sub observație, după ce a ajuns acolo cu o fractură craniană. Din informațiile pe care le avem, fetița ar fi fost în casă cu tatăl ei, cei doi frați, care au sub trei ani, dar și cu o femeie care ar fi trebuit să aibă grijă de copii. A căzut de la o înălțime de peste patru metri, de la etajul unu al blocului, iar în cădere s-a izbit de umbrele, apoi a căzut pe o copertină și s-a prăbușit în fața unui restaurant, sub privirile îngrozite ale martorilor. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar DGASPC a deschis în paralel o anchetă pentru a afla dacă au fost neglijați copiii din acea casă", a transmis reporterul Observator Cosmina Balint.

Fetiță căzută de la etaj, în București. Ce spune Poliția Capitalei

Copila s-a ales cu o fractură craniană după ce a căzut de la aproximativ patru metri înălţime. Un acoperiş de tablă, aflat la doi metri de fereastra de la care a căzut micuţa, i-a atenuat căderea şi i-a salvat practic viaţa.

"În această dimineață, 15 aprilie 2024, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 1 Poliție au fost sesizați, cu privire la faptul că un minor ar fi căzut de la etajul unui imobil, situat în Sectorul 1. La fața locului s-au deplasat cu operativitate polițiști din cadrul subunității, care au constatat că este vorba despre o fetiță, în vârstă de 2 ani, care ar fi căzut de la etajul 1 al blocului.

Totodată, la adresă s-a deplasat și un echipaj medical, care i-au acordat victimei primele îngrijiri medicale, aceasta fiind transportată la spital, pentru îngrijiri medicale suplimentare. Cercetările sunt continuate de către Secția 1 Poliție, în vederea stabilirii cauzelor și condițiilor în care s-a produs evenimentul", se arată în comunicatul Poliţiei.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Sunteţi la curent cu ofertele în ceea ce priveşte titlurile de stat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰