Vezi și

La Mila 23, un mic sat din Delta Dunării, Ivan Patzaichin nu a murit niciodată. Trăieşte încă în amintirea lipovenilor printre care s-a născut. Acum, va dăinui şi în muzeul la a cărui inaugurare au participat soţia şi fiica lui. "Ultima veste despre aprobarea proiectului a venit pe 4 septembrie, exact înainte să plece tata. De asta a fost un proiect foarte emoţioant pentru noi. E foarte simplu să aduni atâţia oameni când e vorba de Ivan, pentru că a fost foarte iubit", a declarat Ivona Patzaichin, fiica canoistului.

Muzeul Ivan Patzaichin a fost construit pe locul casei unde a copilărit marele campion

Turnul lui Ivan are 18 metri înălțime. Este construit din lemn și cânepă. Pe structură metalică. În tezaur, sunt cele mai valoroase medalii și distincții ale lui Patzaichin și, pe fiecare nivel, sunt fotografii cu cele mai importante momente din viața marelui canoist. La momentul unic a participat și Toma Simionov, împreună cu care Ivan Patzaichin a câştigat medalii de aur la Jocurile Olimpice din 1980 şi 1984.

"Mie imi lipseşte ceva, beau cafeau in fiecare dimineaţă, am in foisor poza noastră din '84, cand am castigat Olimpiada şi intotdeauna beau cafeluta cu el. E o stea pentru Delta Dunării ce a dorit el să facă el pentru oamenii din comunitate", a declarat Toma Simionov, fost canoist. Muzeul Ivan Patzaichin a fost construit pe locul casei unde a copilărit marele campion. Este prima construcţie din ţară inclusă în Bauhaus European, o iniţiativă care vrea să inspire dezvoltarea societăţilor pe baza a trei valori: durabilitate, estetică, incluziune.

"Este o recunoaştere, această locaţie este văzută ca unul dintre cele mai inedite locuri în Europa", a declarat Paul Dujardin, preşedinte Europa-Nostra Belgia. O echipă uriaşă a lucrat la muzeul Ivan Patzaichin. Printre artişti se numără un arhitect român şi un peisagist francez care ne vorbesc despre muzeu. "A fost o onoare pentru noi să fim invitaţi să facem această lucrare aici. A fost un proiect absolut nou, inedit, original şi în România", a declarat Sorin Istudor, arhitect. "Tot proiectul şi clădirea sunt o invitaţie să fii călător, nu un simplu turist. Aici este un punct de plecare pentru multe proiecte care vor pleca de aici", a declarat Nicolas Triboi, peisagist.

După inaugurarea muzelui, muzica şi mâncarea lipovenească au făcut să pară că spiritul lui Ivan e încă acolo. În faţa bunătăţilor gătite la foc iute pe sobele din lemn nu a rezistat nimeni. Muzeul se va deschide mâine pentru public şi va putea fi vizitat de miercuri până duminică, între orele 11 şi 18. Intrarea va fi gratuită, dar îţi trebuie rezervare online.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei În Polonia, Legea îi obligă pe dezvoltatori să planteze arbori pentru fiecare aviz de construcţie. România ar trebui să preia acest model? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰