Nasty a adus la Sala Palatului legende ale sportului.

Nadia Comăneci: Am ştiut foarte multe despre cariera lui, dar nu de toate năzbâtiile pe care le-a făcut pe teren. Mă bucur că este pietenul meu, eu îi spun fratele meu, Ilie.

Boris Becker: Este un nume mare în tenis. Este un nume mare în sport. Este un vechi prieten de-al meu. Am vorbit despre el câteva minute şi sunt încântat să văd filmul. Avea un caracter, o personalitate, un adevărat show-man.

Gheorghe Hagi: În afară de jucat tenis, avea şi o tehnică foarte bună. Atât cu mingea, cât şi cu mintea. Tehnică, perosnalitate, creativitate, de toate.

Nu putea lipsi Ion Ţiriac, prietenul şi mentorul lui Ilie Năstase

Personajul principal s-a lăsat aşteptat la premieră.

Ilie Năstase: Eu ştiu că mi-am făcut treaba mea, melodia care este în ffilm, melodia lui Sinatra I did it my way, adică am făcut cum am vrut eu. Şi sunt foarte mulţumit de cum a ieşit. Mai mult de numărul 1 nu puteam să fiu.

Ilie Năstase a fost primul lider din istoria tenisului profesionist între august 1973 și iunie 1974.

