Primul lider mondial din istoria tenisului profesionist. Peste 1.400 de victorii şi 111 trofee, dintre care 5 de Grand Slam. Bucureşteanul născut pe 18 iulie 1946 a intrat în legenda sportului alb şi prin comportamentul său nonconformist. "Sunt lucruri pe care astăzi nu mai poți sa le faci, ce făceam eu atunci pe teren. Sunt niște regulamente foarte stricte și nu o sa mai facă nici de acum nimeni. Am fost acum câteva săptămâni la un meci, la un turneu undeva și era un jucător din Rusia . S-a enervat la arbitru și a început sa tipe la Del în rusește, poate l-a și înjurat . L-a dat afara. Eu dădeam și cu racheta în cap la arbitru, mai dădeam și la aia...asta nu se mai poate face niciodată. Daca faci asta și nu ești cel mai bun, da rau. Esti un fel de clown, dar eu le-am făcut pe amândouă și a fost foarte greu", a declarat Ilie Năstase.

"Nasty" va rula de weekendul acesta în cinematografele din România

Mentorul, apoi partenerul şi prietenul său a fost Ion Țiriac. Au jucat împreună trei finale de Cupa Davis. "Aveam 16-17 ani și începusem , am câștigat la juniori la categoria mea și Federația m-a trimis cu domnul Țiriac la Sofia și cu 2-3 zile înainte m-a întrebat - mai copile, tu ai cravata? Nu. Ai pantofi? Nu am .Ai costum? Nu am. Și m-am dus la el acasă, mi-a dat pantofi, mi-a dat costum și m-a învățat sa fac nod la cravata", a declarat Ilie Năstase. Adulat şi iubit în toată lumea, Năstase a trăit o viaţă de star, cu prieteni faimoşi, de la Jean Paul Belmondo la prinţul Albert de Monaco. Din galeria admiratorilor nu lipsesc cei mai puternici oameni ai lumii.

"De exemplu cu Bush când a venit în România. Cunoștea tot. Și când m-am născut eu , evident ca și eu știam când s-a născut . Şi la un moment dat i-am zis, domnul preşedinte cred că dumneavoastră sunteţi mai înţelept ca mine cu o săptămână că era născut cu o săptămână înaintea mea şi ştii ce mi-a spus "not necessary, Ilie". Se uita în stânga, în drepta şi îmi zice "vreau să îşi spune ceva - e adevărat că noi suntem proşti la fotbal?" M-a blocat. Era şi Hagi acolo şi nu îl ştia pe Hagi şi a zis "aaa ne-aţi bătut cu 1-0" deci ştia tot", a declarat Ilie Năstase. Şi "Regele Zgurii" a fost inspirat de Ilie Năstase. "Cred că Năstase este unul dintre marile genii ale sportului nostru, unul dintre marile staruri ale tenisului", a declarat Rafael Nadal.

"Nadal a fost influentat de Nastase, asa ca nu a fost greu sa il avem. La un moment dat am primit un telefon - veniti maine sau poimaine in Mallorca unde el are o academie fabuloasa", a declarat Tudor Giurgiu, producatorul documentar "Nasty". "În filmul meu este o melodie care se numește MY WAY, de Sinatra. Și acolo cântă și spune ca am avut câteva regrete, dar nu vreau sa le Menționez. Așa și eu. Nu o sa le Menționez", a declarat Ilie Năstase. "Nasty" va rula de weekendul acesta în cinematografele din România.

