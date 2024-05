Vezi și

Două săptămâni şi niciun răspuns. Oamenii aşteaptă cu sufletul la gură rezultatele studiilor geotehnice care să le spună cauza surpării. Parcă din gumă, pământul a fugit pe o bucată de peste 20 de metri şi a lăsat în urmă o groapă uriaşă. Cei care locuiesc în casa de pe buza prăpastiei s-au mutat temporar, ca să nu trăiască în fiecare zi cu frica unui dezastru.

Alex Prunean, reporter Observator: La aproape 2 saptamani, strada Uliului a luat-o la vale, autoritatile inca sunt in cautare se solutii. Groapa uriasa a fost acoperita cu o prelata, in speranta ca in acest mod, fiind protejata de ploi, surparea nu va avansa, iar conductele de utilitati au fost deviate pe la suprafata, pentru a nu se rupe odata cu drumul.

Bărbat: Cândva am locuit şi eu aici. Şi nu erau probleme atunci. Păi nu era aşa trafic ca acum.

Alunecarea a izolat un cartier. Locuitorii sunt acum nevoiţi să facă un ocol ca să ajungă din nou în oraş. Circulaţia se desfăşoară pe un drum provizoriu, pietruit, prin pădurea Horia Baciu.

Oamenii privesc neputincioşi cum pământul înghite strada şi cer soluţii.

Bărbat: Soluţii sunt mereu dacă se vrea, dar probabil nu se vrea.

Drumul prăbuşit a mai avut probleme şi în trecut. Primele crăpături au fost acoperite cu asfalt de muncitori. Însă lucrarea a ținut doar o zi. Specialiştii care analizează situaţia au anunţat că vor avea nevoie de câteva săptămâni pentru a veni cu o explicaţie a fenomenului şi soluţii.

