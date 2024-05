Noi artiști anunțați la UNTOLD 2024. Vor urca în premieră pe scenele festivalului

Potrivit organizatorilor, unul dintre ei este Louis Tomlinson, fostul membru al trupei One Direction, care a reușit să aibă și o carieră solo de succes. „Just Hold On” sau „Back to You” sunt piesele cu care a ajuns în clasamentele din Marea Britanie și Statele Unite. În noiembrie 2023, după show-ul sold-out de pe O2 Arena, Tomlinson a fost nominalizat în cadrul Rolling Stone UK Awards la categoria “Live Act Award”. Louis Tomlinson va oferi fanilor Untold un show live în care va include și piese din cel mai recent album “LIVE”, lansat în luna aprilie a acestui an.

Tom Grennan va ajunge pentru prima dată pe scena principală a festivalului Untold

Cu o voce unică, britanicul este un artist care a reușit să ofere în piesele sale o combinație perfectă de genuri muzicale: rock, indie și pop. Este unul dintre artiștii care a reușit să își cucerească fanii din întreaga lume cu show-uri pline de emoție.

DJ-ul brazilian ZERB este un alt nume în premieră pentru ediția 2024 a festivalului. Single-ul „Mwaki”, o piesă progressive house produsă în colaborare cu artista de origine kenyană Sofiya Nzau, a fost un succes încă din momentul lansării, în noiembrie 2023. Piesa a ajuns pe primul loc în topul Global Viral de pe platforma Spotify, a avut peste 100.000 de videoclipuri create de fani pe rețelele sociale, și a ocupat locul 3 în topul global al căutărilor pe Shazam.

Călătoria prin universul Untold va oferi momente live și DJ set-uri în exclusivitate de la Milky Chance, Steve Aoki, Nicky Romero, Blasterjaxx, Jax Jones, Salvatore Ganacci, Mahmut Orhan și Tujamo. Alături de aceștia, în această vară, pe scena principală a festivalului vor ajunge: legenda rock Lenny Kravitz, britanicul Sam Smith, Burna Boy, trio-ul Swedish House Mafia, Martin Garrix, duo-ul Dimitri Vegas & Like Mike, brazilianul Alok, Timmy Trumpet, Lost Frequencies și Purple Disco Machine.

Untold 2024: de la tehno la hip hop, trap, dubstep și până la drum'n'bass

Scena Galaxy, casa techo a festivalului, este pregătită pentru cele mai mari nume din cultura underground: FISHER, Carl Cox, Solomun, Black Coffee, Stephan Bodzin, Sara Bluma, Gordo, Cezar, Prâslea, Mihigh, Nusha, Akos, Marwan Dua, Charlie, Priku b2b Arapu, SIT, Deaf Jules, Mahony, Persic, SIT.

De la hip-hop, trap, dubstep sau drum’n’bass, până la genuri experimentale, scena Alchemy este pregătită pentru show-urile celor mai cunoscuți artiști naționali și internaționali: Netsky, Andy C, Killa Fonic, Grasu XXL, PUYA, Guess Who, Șatra B.E.N.Z., Aerozen, Azteca, Bad & Boujee, Calinacho, Candyboii X Solomon, Dub Fx Feat. Woodnote, Faust, Funky Drop, Hedex, HVNDS, Ian, IDK, Jeru The Damaja, Klu b2b Zo, M.G.L., Macanache, Marko Glass Ft. BVCOVIA, Og Eastbull, Oscar, Petre Ștefan, Phunk B, Rava, Satoshi, Ștefan Costea X George Pitariu, Vescan, Vlad Flueraru, Yny Sebi.

Scena Fortune reprezintă o destinație perfectă pentru toți fanii trance care doresc să se conecteze cu muzica și să se bucure de o experiență uplifting în cadrul festivalului, alături de: Ahmed Helmy, Ahmed Romel, Airwave, Alex M.O.R.P.H., Artento Divini, Asteroid, Avao, Ben Gold, Bogdan Vix, Cold Blue, D-Block & S-Te-Fan, Daxson, Dim3nsion, Dj T.H., Exolight, Factor B, Giuseppe Ottaviani, Hel:Sløwed, Indecent Noise, Laura Van Dam, Luke Bond, Maddix, Markus Schulz, Nifra, Nikolauss, Omar Sherif, Ontune, Paul Denton, Philippe El Sisi, Ram & Richard Durand Pres. Digital Culture, Roger Shah, Ruben De Ronde, Somna, Suncatcher, Sunny Lax, Talla 2xlc Pres.Rraw!, Tekno, The WLT, Tim Clark, Xijaro & Pitch.

Fanii deep house, tech house și chill house se vor bucura de show-uri magice la scena Daydreaming, alături de: Arapu b2b Priku, Bora Uzer, Day Dreamers (Marwan Dua, Dub Fx, Woodnote), Giz, Glauco Di Mambro, Guy Gerber, Henrik Schwarz Live, Hraach Live, Igor Marijuan, Jan Blomqvist, Julian M, Maga, Marwan Dua, Mihai Popoviciu, Oceanvs Orientalis, Paax (Tulum), Powel, Rampue Live, Rhem, Rodriguez Jr. Live, Sarah Kreis, Satori, Sébastien Léger b2b Tim Green, Sarah Kreis, Seen Vybe, Shimza, Stavroz Dj Set, Three Less One, Tooker Live, Viken Arman b2b Matthew Dekay, Vizan, Yokoo B2b Nico Stojan.

