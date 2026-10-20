Apar tot mai multe informaţii după atacul şocant şi inexplicabil de la şcoala din Bistriţa. Un elev premiant de clasa a şaptea, înarmat cu un cuţit şi camuflat ca trupele de comando, a înjunghiat o profesoară şi a rănit un copil de clasa a şasea. După atac s-a aflat că şcoala din Bistriţa făcea parte dintr-un program prin care SRI a instruit consilierii şcolari să identifice elevii cu tendinţe de radicalizare. Recent, conducerea Inspectoratului Şcolar dintr-un judeţ învecinat, Sălaj, atrăgea atenţia, că fenomenul radicalizării minorilor a luat amploare printre elevi.

"A bătut de mai multe ori în uşă. A ieşit doamna de mate şi a atacat-o! A deschis uşa, a lovit-o pe profesoară şi a intrat peste noi", povestesc elevii.

Cu faţa ascunsă de o cagulă şi o cască de camuflaj, agresorul de 13 ani bate la uşa clasei a şasea şi o înjunghie de mai multe ori pe profesoara care îi ceruse să plece. Un elev intervine să o apare - este şi el rănit. Atacatorul se năpusteşte, apoi, în clasă. Speriaţi, copiii încep să fugă din calea lui. Agresorul urmăreşte câţiva elevi şi loveşte orbeşte cu arma de mai multe ori.

"L-am împins, am aruncat cu scaune, cu tot ce aveam la noi. Apoi a venit Poliţia", spune un copil.

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"M-a sunat fata mea disperată, foarte speriată. A intrat un copil cu cuţitul, asta mi-a spus, că e disperată şi că îi e foarte frică", explică o mamă.

Alertaţi de ţipetele copiilor, doi angajaţi ai şcoli au intervenit şi au pus capăt terorii.

"Am luat cu profesorul de sport cuţitul, cuţit tip briceag. L-am imobilizat şi l-am luat de o parte din clasă", menţionează paznicul şcolii.

Atacul l-ar fi vizat pe un coleg de şcoală

Înainte de ore, agresorul s-a fotografiat cu un cuţit în mână în toaleta şcolii şi a anunţat pe TikTok ce vrea să facă. Surse judiciare au mărturisit că în baia şcolii s-au găsit semne neonaziste şi mesaje care instigau la ură.

"Am văzut în baie pe pereţi şi pe toaletă, ceva cu cuţite şi o icoană cu ceva cu coarne. Jos era ghiozdanul lui, îmbrăcămintea lui de care s-a schimbat şi telefonul lui", povesteşte un elev.

Agresorul şi-a mărturisit planul pe grupul unei aplicaţii de socializare. Voia să transmită atacul în direct, inspirat dintr-o tragedie care a avut loc la o şcoală din Moscova anul trecut. Un elev de 15 ani, Timofey, şi-a omorât un coleg mai mic cu cuţitul.

Bunicul lui nu îşi explică cum s-a transformat nepotul său dintr-un adolescent cu note bune într-un agresor.

"Nu era agitat deloc, cu mine a plecat cu maşina, în maşină l-am dus la şcoală. Anul ăsta a fost premiant şi în fiecare an a fost premiant. Oricând s-a dus la şcoală, l-a agresat careva sau ceva. Şi-a căutat o soluţie de apărare", menţionează bunicul agresorului.

Ancheta, preluată de biroul judeţean DIICOT

Profesoara înjunghiată şi elevul rănit în timp ce o apăra au fost duşi de urgenţă la spital.

"A fost supusă unei intervenţii chirurgicale pe specialităţile chirurgie plastică şi chirurgie toracică, va rămâne internată câteva zile", explică Camelia Strungari, purtătorul de cuvânt la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița

Între timp, procurorii şi psihiatrii încearcă să afle ce s-a întâmplat în mintea elevului atacator.

"Ancheta e preluată de biroul judeţean DIICOT, se pare că are ceva tendinţe de radicalizare. E transferat din Spania, transferat undeva din 2019, 2020. Era adaptat", spune Vasile Șteopoaie, inspector școlar general.

"Nu a mai avut până în acest moment nicio manifestare care să ne facă să credem că ar putea să facă ceea ce a făcut astăzi. A fost un copil foarte cuminte", explică Claudia Feldrihan, directorul Școlii Gimnaziale "Ștefan cel Mare", Bistrița.

"Pare că a fost genul de provocare sinistră din mediul online prin care cineva caută să obţină ceea ce se cheamă mai nou o glorie sau o faimă infamă. Sunt grupuri mai nou, triburi, care reventilează o formă de propagandă de superioritate rasială", spune Gabriel Diaconu, psihiatru.

Atacatorul nu va fi arestat sau judecat

Pentru că are sub 14 ani, limita de la care începe răspunderea penală, atacatorul de la şcoală nu va fi arestat şi judecat.

"Atacatorul de la Bistriţa a fost dus la spital pentru investigaţii medicale şi ulterior transferat aici, la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca", menţionează Alex Prunean, reporter Observator.

După atacul şocant de la şcoală, ministerul Educaţiei a cerut profesorilor şi consilierilor şcolari să fie mult mai atenţi la reacţiile elevilor.

"Nu am cuvinte, este aproape inexplicabil. Îndemnul meu către toţi oamenii din sistemul de educaţie este, în primul rând, să stea de vorbă cu copiii să afle ce probleme au pentru că măsuri de securitate este foarte greu să putem lua vreodată", spune Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educaţiei.

Directoarea şcolii vrea să ceară acum primăriei să instaleze la intrare porţi pentru detectarea metalelor ca să evite astfel de incidente.