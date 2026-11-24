În noaptea de luni spre marţi, Rusia a pornit un atac în Zaporojie în care o casă a fost distrusă şi un bloc de cinci etaje a fost avariat, au declarat marţi oficiali ucraineni.

Atacul aerian al Rusiei asupra oraşului Zaporojie s-a soldat cu doi morţi şi peste 40 de răniţi, dar şi cu o casă distrusă şi un bloc de 5 etaje avariat, precizează Al Jazeera. Printre răniţi se află şi un nou născut, dar şi alţi 3 minori, în vârstă de 4, 6 şi 16 ani, au anunţat serviciile de salvare ucrainene.

Atacul vine în contexul în care Ucraina şi Rusia au continuat atacurile la distanţă, lansând sute de drone peste noate.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că apărarea aeriană a interceptat şi distrus 699 de drone urainene în şapte regiuni, în Crimeea ocupată şi în Marea Neagră.355 de drone au zburat peste Moscova, iar 63 au fost doborâte în proximitate, spune primarul capitalei Rusiei, Serghei Sobyanin.

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Rusia a lansat 96 de drone, care au lovit 13 locaţii. 73 dintre acestea au fost doborâte sau bruiate, precizează forţele aeriene al Ucrainei.

Luni seară, o dronă rusească a intrat în spaţiul aerian al Poloniei penrtu scurt timp, în timpul unui atac al Rusiei asupra vestului Ucrainei, însă nu a fost doborâtă din cauya riscului pentru civili, a declarat armata poloneză. „Este greu de imaginat că a fost un accident, presupunem că a fost o acțiune intenționată”, a declarat marţi adjunctul ministrului polonez al apărării, Pawel Zalewski.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat luni seara că serviciile secrete ucrainene au avertizat că Rusia pregăteşte o nouă serie de atacuri, şi a îndemnat cetăţenii să ia în considerare alertele aeriene.