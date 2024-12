Peste 150 de oameni, tineri şi bătrâni, unii imbrăcaţi în uniforme legionare, s-au strâns în pragul alegerilor la troiţa din Tâncăbeşti pentru a-l comemora pe liderul miscarii Corneliu Zelea Codreanu. La finalul ceremoniei au folosit salutul nazist. Printre participanti, si Diana Şoşoacă. În această dimineaţă multi dintre ei s-au trezit cu mascaţii în casă. Procurorii au descins la nouă adrese din București, Ilfov, Timiș. Maramureș, Sălaj și Neamț.

El este Șerban Şuru si recunoaste ca participa la astfel de evenimente de peste 30 de ani. "Noi nu încălcăm cu absolut nimic legea. Nu e pentru prima oară, fac asta din 1993. Nu îmi iau nici avocat, că mereu am fost nevinovat. Și din 1991 până în prezent am avut cel puțin o plângere penală pe an și de fiecare dată s-a rezolvat cu clasare", a declarat Șerban Şuru, suspect. La audieri a ajuns si organizatorul ceremoniei Florin Dobrescu. "În urmă cu 3 ani am avut un dosar penal, identic practic cu acesta care a fost clasat din ordonanta de clasare de procuror, considerandu-se că nu am fost vinovat cu nimic. E o ceremonie si vreau să vă spun că o anunt in fiecare an si am arătat dovezi in sensul ăsta, la autoritatea locala de acolo, politie, jandarmerie. Le cer eu să fie jandarmeria si politia prezentă", a declarat Florin Dobrescu.

Polițiștii din Ilfov încă încearcă să îi identifice pe toți participanții. Printre cei ce și-au exprimat public admirația pentru foștii lideri legionari se numără si candidatul la prezindeţiale Călin Georgescu. "Corneliu Zelea Codreanu a fost un geniu. Şi mişcarea legionară a fost unică pe planeta pământ. Mișcarea Legionară, pentru că nu s-a scris încă istoria adevărată, dar se va scrie. A fost cea mai puternică esență și expresie de sănătate și de voință proprie venită din poporul român", a declarat Călin Georgescu. De altfel, Călin Georgescu a apărut recent alături de un alt personaj controversat. Eugen Sechila, organizator de tabere paramilitare, membru în asociația "Gogu Puiu".

Taberele legionare sunt promovate şi de Cristela, soția lui Călin Georgescu. Doi dintre băieţii cuplului Georgescu ar fi participat la o astfel de tabără. Sociologii atrag ateţia că tabere legionare se organizeză de 30 de ani, dar autorităţile nu iau măsuri. "Există un întreg climat în care legionarii au coexistat cu noi, fără să fie atât de vizibili pentru că nu au avut un context. Există grupuri nenumărate pe canale social-media: Telegram, TikTok, chiar și Facebook. Există tabere legionare ascunse sub tot felul de lozinci", a declarat Ciprian Necula, sociolog. După perchezitiile de astăzi, şapte persoane au fost puse sub contro judiciar. Sunt acuzate de folosirea în public a simbolurilor fasciste si legionare si riscă trei ani de închisoare. Diana Şoşoacă, europarlamentar, nu a fost chemată la audieri.

