Vezi și

Andreea e elevă în clasa a XII-a la un liceu din Târgu Jiu. Nu e prima olimpiadă la care participă, dar e prima dată când reuşeşte să se califice la faza naţională. Competiţia va avea loc în Ialomiţa, la sfârşitul lunii aprilie.

Andreea Ancuţa: Mama, fiind susţinătorul meu numărul unu, a fost foarte mândră, s-a bucurat pentru că şi anul trecut am fost la judeţeană, dar nu am reuşit să mă calific, am obţinut locul trei.

Andreea îşi doreşte să ajungă psiholog

La Olimpiada pentru discipline tehnologice, se pune accent pe turism, alimentaţie şi contabilitate. Cu toate acestea, Andreea îşi doreşte să ajungă psiholog. Pentru că a fost ajutată de un psiholog şi vrea să ajute şi ea, mai departe.

Andreea Ancuţa: Peste câţiva ani, mă văd un bun psiholog la propriul meu cabinet de psihologie pentru că dorinţa mea a fost să dau la psihologie datorită unei doamne psiholog care m-a făcut să descopăr tainele acestei meserii.

Andreea face parte şi din echipa de robotică a liceului şi e implicată şi în proiecte de voluntariat împreună cu alţi tineri de vârsta ei.

Andreea a fost diagnosticată cu tetrapareză spastică de la patru ani

Andreea Ancuţa: Nu am simţit niciodată diferenţa, că eu sunt diferită faţă de ei. Din contră. am fost în oraş, am fost la film, am fost la îngheţată. Au avut mereu grijă să mă facă să mă simt una de-a lor.

Andreea a fost diagnosticată cu tetrapareză spastică de la patru ani. Cu toate acestea, părinţii şi-au dorit ca ea să meargă la o şcoală normală, să înveţe carte şi să-şi urmeze toate visurile.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Vă afectează trecerea la ora de vară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰