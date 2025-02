Poliţiştii au intrat în forţă în casele celor implicaţi în răfuiala sângeroasă.

14 indivizi implicați în răfuiala din Urziceni, reținuți pentru 24 de ore

O armată de agenţi a încercat să dea de urma atacatorilor. Au fost percheziţii în cinci judeţe şi au fost duse la audieri 14 persoane implicate în măcel. Printre acestea, şi liderul clanului Catană.

Cei 14 indivizi au ieşit de la audieri în miez de noapte şi au fost reţinuţi pentru 24 de ore.

"Aţi vrut să îi omorâţi?"

"Păi cum să îi omor? Ei s-au împuşcat între ei"

"De ce aţi vrut să îi omorâţi? Pentru ce?"

"Nu am vrut să îi omorâm, aşa a fost altercaţia. Din cauza unei fete ne-am certat"

"A meritat să ajungeţi aici?"

"Nu s-a meritat, dar la nervi..."

Al doilea atacator, care a tras cu arma în cei doi fraţi şi i-a ucis, e încă liber

Unul dintre criminali se ascundea în Braşov. Mascaţii l-au luat pe sus din trafic şi l-au dus la audieri. E încă liber al doilea atacator, cel care a tras cu arma în cei doi fraţi şi i-a ucis.

"Asasinare la comandă a fost! V-am promis că vă omor! Copiii mei erau jos, morţi. S-a dus maică-sa să se pună peste ei, să nu mai dea. I-a înjunghiat ca să fie siguri că sunt morţi. O trăgeau pe maică-sa de picioare şi dădeau cu răngile”, spune liderul clanului Ministru.

Noi imagini de la răfuială i-au surprins pe atacatori cum se pregătesc pentru măcel – înarmaţi cu bâte, cuţite, topoare şi arme. Multe dintre ele au fost găsite de anchetatori la percheziţii.

"Au început să tragă ca-n codru, ca-n Vestul Sălbatic. Peste 60 de focuri de armă cred că au fost trase. Foarte mulţi, 20-25, cu tot cu femei, au început să tragă în noi cu arme. Şase...şapte inşi trăgeau cu armele. Am venit, mi-a dat cu sabia în cap şi, în timpul ăsta, îmi spunea: V-am spus că vă omor!", spune un martor.

Vrajba ar fi pornit, spun protagoniştii, de la fata liderului clanului Ministru, din Urziceni, măritată cu un băiat din clanul Catană. Sătulă de bătăi, s-a întors acasă la părinţi. Cu două zile înainte de atac, tânăra a mers la Protecţia Copilului să-şi reclame partenerul. Încerca să-şi recupereze fiica de patru luni, pe care a lăsat-o în urmă când a fugit.

Poliţia ar fi fost avertizată că avea să urmeze un măcel

"Am fost, am făcut reclamaţii peste tot că oamenii ăştia o să facă crime peste tot. Aşa a zis cu două-trei zile înainte. Şi-a asumat 25 de ani de puşcărie", declară tatăl fraţilor ucişi.

Acum, după conflictul mortal, apar şi detalii despre modul în care poliţia din Urziceni a gestionat răfuiala. În momentul scandalului, o singură patrulă era de serviciu. "Ceea ce este insuficient nu pentru o comună, ci pentru un oraş care are 20-30 de mii de locuitori. Post-eveniment, a fost o alarmare generală", explică Gabriel Gârnită, reprezentant al Sindicatului SidePol.

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a declarat: "Poliţia Română a intervenit imediat după ce a fost anunţată. Sunt sute de grupuri desfiinţate în ultimii ani, doar că acestea se regenerează".

Trei dintre cei care au fost implicaţi în scandal sunt internaţi în mai multe spitale din Bucureşti.

