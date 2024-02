"Nu caut aventuri. Doresc să cunosc o tânără de încredere, cu un suflet bun”. Profesor de română din Vaslui, ironizat după ce a decis să îşi caute jumătate pe internet

Doar că iniţiativa dascălului nu a fost gustată de toată lumea, mulţi criticându-l pentru iniţiativă. Sunt însă alţii care i-au ţinut partea.

Anunţ matrimonial pe internet

„Mă numesc Ionuț, sunt din Roman, județul Neamț, am 41 de ani. Despre mine, am absolvit Facultatea de Litere, sunt cadru didactic, sunt un tânăr cu sufletul bun, sincer, de încredere, amabil, calm, fidel, cuminte, tandru, înțelegător, onest, nu fumez, nu consum alcool, creștin-ortodox, nu am fost căsătorit niciodată, nu am copii. Sunt înalt, 1,83, păr șaten, ochi căprui, 95 de kilograme. Îmi place să citesc, să gătesc, îmi plac plimbările în aer liber, să ascult muzică, călătoriile. Doresc din tot sufletul, să cunosc o tânăra sinceră, cu suflet bun, de încredere, de bună credință, necăsătorită, creștin-ortodoxă, fără obligații, cu vârsta cuprinsă între 33-40 de ani, dispusă pentru o frumoasă relație de prietenie care să ducă la o căsătorie binecuvântată de Bunul Dumnezeu și Măicuța Domnului. Nu caut aventuri. Doresc să cunosc o tânără de încredere, cu un suflet bun, cu care să-mi întemeiez o familie creștină ortodoxă binecuvântată de Bunul Dumnezeu. Cine dorește să mă cunoască mă poate contacta cu încredere, în privat, pe Facebook. Sper că mai există tinere sincere, cu suflet bun, și de bună credință, care își doresc cu adevărat o familie, rog seriozitate”, a scris profesorul Ionuț Agachi, în anunțul matrimonial potrivit Vremea Noua.

La scurt timp, au apărut însă şi comentariile. „Bravo, ești un băiat serios, de asta nu ai noroc”. „Dom’ profesor, n-ai treabă? De asta iau la Evaluarea Națională copiii numai note proaste, habar nu mai au de carte, că profesorii își caută iubite pe Facebook, în loc să se ocupă de instruirea copiilor. Afară din învățământ”. „Lăsați omul în pace, e viața lui. N-a dat în cap la nimeni, răutăcioșilor”, i-au sărit alții în apărare.

