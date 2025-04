Relaţia lui Andrew Tate cu fosta iubită Bri Stern, marcată de abuzuri şi teroare. Noile dezvăluiri făcute de tânără

"Am fost speriată de moarte. Am iubit această persoană. Am fost complet îngrozită. Am vrut să fiu o voce puternică pentru alte femei care ar putea trece prin acelaşi lucru, care sunt rănite de persoana care ar trebui să le iubească şi să le protejeze. E ceva ce nu doresc nimănui. Vreau ca femeile care trec prin aceleaşi lucruri să ştie că nu sunt singure", a declarat Brianna Stern, fosta iubită a lui Andrew Tate.

Bri Stern îl dă în judecată pe Andrew Tate pentru agresiune sexuală și violență fizică. În plângerea depusă, Bri a oferit detalii despre presupusul incident pentru care a depus deja o plângere la poliție. Potrivit documentelor obținute de TMZ, Bri susține că ea și Tate aveau relații sexuale consimțite în camera lui de la hotelul Beverly Hills, când lucrurile au degenerat brusc.

Mărturiile tinerei

Vezi și

Bri afirmă că Andrew o insulta în mod frecvent în timpul actului sexual – însă în acea seară, comportamentul lui ar fi fost "mult mai rău, mai agresiv și mai violent". Ea susține că el a început să o sugrume și nu s-a oprit, în ciuda faptului că ea plângea și îl implora să înceteze. Strigătele ei, spune ea, nu au făcut decât să-l înfurie și mai tare.

Fosta iubită a lui Andrew Tate susține că acesta a continuat să o sugrume din ce în ce mai tare, până aproape de pierderea cunoștinței, folosind o mână pentru a o strangula, iar cu cealaltă pentru a o lovi repetat în față și în cap.

Ea mai spune că Andrew a amenințat-o în timpul agresiunii, spunându-i că, dacă îl va trăda vreodată, o va ucide. După atac, Bri ar fi vrut să plece, dar i-a fost teamă. A doua zi dimineață, a pretins că totul e în regulă pentru a putea fugi din camera de hotel. Ulterior, a mers la un medic, apoi a anunțat poliția.

Ea susține că Andrew a manipulat-o și a "pregătit-o" psihologic încă de la prima întâlnire, în România, vara trecută, când a fost angajată ca model acolo. Bri spune că Tate a mințit-o și a "bombardat-o" cu declarații de dragoste false.

Tate, anchetaţi penal şi în Florida

Procurorul general al Floridei a deschis o anchetă penală împotriva influencerului britanico-american Andrew Tate şi a fratelui său Tristan, după ce cei doi au sosit în acest stat american pentru o scurtă perioadă de timp, relatează dpa.

Fraţii Tate sunt, de asemenea, anchetaţi în România pentru presupus trafic de persoane şi exploatare de femei tinere, notează dpa.

"Florida are toleranţă zero pentru persoanele care abuzează femei şi fete. Nu vom permite asta", a spus Uthmeier.

Fraţii Tate, care au fost arestaţi în România în decembrie 2022, erau vizaţi iniţial de o interdicţie de a părăsi ţara. Cu toate acestea, autorităţile române le-au permis în cele din urmă plecarea, iar cei doi au mers în Florida, mai scrie dpa.

Au circulat speculaţii că eliberarea a fost influenţată de administraţia americană sub preşedintele Donald Trump, deşi liderul de la Casa Albă a negat orice implicare, declarând că nu ştie nimic despre eliberarea fraţilor şi refuzând să răspundă la întrebări cu privire la o potenţială intervenţie, conform dpa.

Andrew Tate, un fost kickboxer, a devenit un simbol al misoginismul online în ultimii ani, alături de fratele său Tristan.

În România, procurorii îi acuză pe cei doi că au constrâns femei să producă înregistrări video comerciale cu conţinut sexual explicit. Investigaţiile au dezvăluit cel puţin 34 de presupuse victime, inclusiv o fată de 15 ani. Ambii fraţi neagă toate acuzaţiile.

Fraţii Tate, acuzați de o altă femeie din SUA

O femeie din SUA i-a acuzat pe fraţii Tristan şi Andrew Tate că au conspirat pentru a o constrânge să se prostitueze, că au ademenit-o în România şi că au defăimat-o după ce ea a depus mărturie în faţa autorităţilor române, potrivit unui proces intentat luni, transmite Reuters.

Despre plângerea civilă din Florida a relatat anterior ziarul american The New York Times, care a subliniat că este vorba despre primul proces împotriva celor doi fraţi care a fost deschis în Statele Unite.

Femeia este identificată în dosarul depus în instanţă drept "Jane Doe" (nume folosit în sistemul de justiţie din SUA şi Regatul Unit ca pseudonim pentru o persoană a cărei identitate reală este necunoscută sau care trebuie protejată în cadrul unei acţiuni legale - n.r.). Fraţii Tate au dat-o în judecată anterior pe femeie pentru defăimare, în 2023. În procesul de luni, femeia a susţinut că fraţii au încercat să o "intimideze şi să o hărţuiască" prin dosarul de defăimare.

The New York Times a relatat că "Jane Doe", în vârstă de 23 de ani, şi părinţii ei au primit dreptul la anonimat din partea instanţei din motive de siguranţă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Considerați că numărul mare de accidente rutiere justifică majorarea tarifelor RCA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰