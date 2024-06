Filmarea şi distribuirea imaginilor cu scene sexuale în care apar minori ia o amploare îngrijorătoare în mediul online. "Un milion de copii in Romania au fost in ultimul an expusi in materiale inadecvate, care contineau violenta extrema sau pornografie. Aproape 1 din 6 copii a primit mesaje ca el sa se expuna sau sa trimita fotografii sau sa se dezbrace in fata celui care se afla la capatul conexiunii de internet", a declarat George Roman, director programe Salvaţi Copiii.

Fenomenul este la fel de îngrijorător şi pe plan mondial

În primele patru luni ale anului, un ONG a primit peste 3.500 de sesizări legate de pornografia infantilă. Expuşi la conţinut sexual de la vârste mici, copiii pot rămâne cu sechele pe viaţă. "Pot dezvolta o anxietate cu atacuri de panica, pot dezvolta o sensitivitate de relaţie de la o vârstă, să zicem, pubertate spre adolescenţă", a declarat Ioana Tănase, psiholog.

"Să se utilizeze controlul parental. Majoritatea platformelor de jocuri oferă control parental. Copiii pot întâlni reclame care duc la conținut inadecvat sau pornografic. Aceste reclame pot apărea pe neașteptate, iar cu un simplu click, un copil ar putea fi redirecționat către site-uri nocive", a declarat Bogdan Dumitrache, specialist în cybersecurity. În încercarea de opri flagelul, parlamentul a votat o lege mai aspră.

Pedepsele pentru filmarea minorilor în ipostaze indecente şi postarea imaginilor în spaţiul public au fost majorate şi sunt cuprinse între 3 şi 10 ani de închisoare. Legea va fi pusă în aplicare după ce va fi promulgată de preşedintele Klaus Iohannis. Fenomenul este la fel de îngrijorător şi pe plan mondial. Un copil din opt, adică peste 300.000.000, în total, a văzut online, anul trecut, videoclipuri sau fotografii cu conţinut pentru adulţi.

