Alarma s-a dat în jurul orei 22:00, pe bulevardul George Coşbuc din Capitală.

"Am văzut o nebunie. Am lăsat maşina undeva pe margine ca să putem veni, neavând acces cu maşina. Am luat-o pe jos şi în momentul acela am văzut: era locul plin de pompieri, SMURD, descarcerare", povesteşte un martor.

Un şofer de 18 ani a pierdut controlul volanului şi a lovit în plin o maşină în care se afla un bărbat de 32 ani. Una dintre maşini a derapat pe şinele de tramvai şi s-a lovit de un autoturism care circula regulamentar. În urma impactului, extrem de puternic, unul dintre automobile s-a răsturnat.

Vezi și

În maşina tânărului se aflau alte trei persoane cu vârste cuprinse între 17 şi 18 ani, care au fost transportate de urgenţă la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Conducătorii auto au fost testaţi cu aparatele etilotest, însă rezultatele au ieşit negative.

Dalia Ionescu Like De ce am ales să lucrez în presă? Simplu. Sunt curioasă, îmi place să pun întrebări şi vreau să aflu adevărul. Îmi place să cunosc oameni noi, să vorbesc cu ei şi să le ascult povestea. ➜

Întrebarea zilei SONDAJ: Veţi merge duminică la vot? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰